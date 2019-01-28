DSP Belediye Başkan Adayı Alibeyoğlu'ndan İha'ya Ziyaret

Demokratik Sol Parti (DSP) Kars Belediye Başkanı Naif Alibeyoğlu, İhlas Haber Ajansı (İHA) Kars Temsilciliğini ziyaret etti.

Demokratik Sol Parti (DSP) Kars Belediye Başkanı Naif Alibeyoğlu, İhlas Haber Ajansı (İHA) Kars Temsilciliğini ziyaret etti.



Başkan Alibeyoğlu, İHA'nın Türkiye'nin en önemli haber ajansı olduğunu, 2 dönem Kars Belediye Başkanlığı yaptığını ve yaptıkları etkinlikleri İHA'nın Türkiye gündemine taşıdığını belirtti.



Kars Belediye Başkanlığı'na aday olduğunu ifade eden DSP Belediye Başkan Adayı Naif Alibeyoğlu, "31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde Karslıların oylarına talibim. Kars'ta yarım kalan projelerimiz vardı. Onları hayata geçirmek için, Kars'ı yaşanılabilir kentler arasına taşımak için adayım. Geçmişte birçok organizasyona Kars ev sahipliği yaptı. Kars'taki festival ve organizasyonlarımız İHA aracılılığıyla Türkiye kamuoyunda yer buldu. Kars'a aynı heyecanı getireceğiz. Tabi bunları bizler yaparken, sizlerinde desteğiyle Kars'a hizmet edeceğiz" dedi.



İHA Kars Temsilcisi Işık Çapanoğlu da DSP Belediye Başkan Adayı Naif Alibeyoğlu'na ziyaretinden dolayı teşekkür etti. İHA Temsilcisi Işık Çapanoğlu ve Muhabir Serkan Erkoç, Alibeyoğlu'na başarılar diledi.



Bir süre Çapanoğlu ile sohbet eden Alibeyoğlu, daha sonra İHA Kars Temsilciliği'nden ayrıldı.



DSP Belediye Başkanı Naif Alibeyoğlu'nun ziyaretine İl Başkanı Hasan Ahmetoğlu'da eşlik etti. - KARS

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