DSP'de olağan kurultay toplanıyor - Son Dakika
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DSP'de olağan kurultay toplanıyor

7 saat önce

DSP'nin '11'inci Olağan Kurultay'ı pazar günü Ankara'da gerçekleşecek.

DSP'de olağan kurultay toplanıyor, System.String[]

DSP'nin '11'inci Olağan Kurultay'ı pazar günü Ankara'da gerçekleşecek.

Genel Başkan adaylarından eski Tokat DSP İl Başkanı Hüseyin Alpay, yaptığı yazılı açıklamasında, kurultayın demokratik bir ortamda barış içerisinde gerçekleşmesini ümit ettiklerini bildirdi. Alpay, seçildikleri takdirde tüzük değişikleri yapacaklarını ve yapısal değişiklere imza atacaklarını, kadın kotasını yüzde 51'e çıkartarak tüm ülkeye örnek bir parti olacaklarını kaydetti.

'KURUMSAL KİMLİĞİMİZLE SEÇİMLERE GİRMEYİ AMAÇLIYORUZ'

Seçildikleri takdirde DSP'de demokrasiyi sonuna kadar işleteceklerini kaydeden Alpay, "Kurultayımızda yaşayacağımız değişimle partimizin geniş toplum kesimleriyle buluşmasının önünü açacağız. Kimseyi ötekileştirmeden, sadece Türkiye'nin reel gerçekleri ile DSP'nin ve Bülent Ecevit'in öğretileri çerçevesinde örgütlenerek yola devam edeceğiz. Genel ve yerel seçimlerde partiler arasındaki ittifaklara karşı olmadan; ama öncelikle kurumsal kimliğimizle seçimlere girmeyi amaçlıyoruz. Kazanacaksak da kaybedeceksek de DSP kimliğimizle bunu gerçekleştireceğiz" dedi.


Ankara, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 12:04 Kaynak: DHA
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