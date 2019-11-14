Son Dakika Haberleri: DSP'den Anıtkabir'i ziyaret
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DSP'den Anıtkabir'i ziyaret

7 saat önce

DSP'nin 34. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Genel Başkan Önder Aksakal öncülüğündeki heyet Anıtkabir'i ziyaret etti.

DSP'nin 34. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Genel Başkan Önder Aksakal öncülüğündeki heyet Anıtkabir'i ziyaret etti.

DSP'den Anıtkabir'i ziyaret

Anıtkabir, Aksakal, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 11:23 Kaynak: AA
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