DSP'den Anıtkabir'i ziyaret
7 saat önce
DSP'nin 34. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Genel Başkan Önder Aksakal öncülüğündeki heyet Anıtkabir'i ziyaret etti.
Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 11:23 Kaynak: AA
DSP'nin 34. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Genel Başkan Önder Aksakal öncülüğündeki heyet Anıtkabir'i ziyaret etti.
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