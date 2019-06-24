DSP'den İstanbul seçimleri açıklaması
1 saat önce
DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, yenilenen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerine ilişkin, "Hükümet ve TBMM ülke gerçeklerine acilen dönerek ekonomideki ve dış politikadaki kritik sürecin kontrol altına alınması için strateji üretmelidir.
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 03:46 Kaynak: AA
DSP Genel Başkanı Önder Aksakal
, yenilenen İstanbul
Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerine ilişkin, "Hükümet
ve TBMM ülke gerçeklerine acilen dönerek ekonomideki ve dış politikadaki kritik sürecin kontrol altına alınması için strateji üretmelidir." ifadesini kullandı.
Aksakal, yenilenen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimini değerlendirdi.
Toplumsal iradenin kurumsal iradeden üstün olduğu gerçeğini ortaya koyan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin tamamlandığını belirten Aksakal, "Seçimi kazanan Sayın İmamoğlu
'nu tebrik ediyorum, görevinde başarılar diliyorum. Hükümet ve TBMM ülke gerçeklerine acilen dönerek ekonomideki ve dış politikadaki kritik sürecin kontrol altına alınması için strateji üretmelidir." açıklamasını yaptı.
TEM Otoyolu'nda 3 araç alev alev yandı
Taytı hatırlatılan Pınar Altuğ'dan takipçilerine cevap gecikmedi
AK Parti, Erdoğan'ın başkanlığında İstanbul için toplanacak
AK Parti eski Milletvekili Selçuk Özdağ: Bugünden itibaren siyasette kartlar yeniden karılacak