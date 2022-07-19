DSP Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Kul Bursa'da geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti - Son Dakika
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DSP Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Kul Bursa'da geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti

19.07.2022 11:59

DSP Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Kul Bursa'da geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti DSP Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Kul, Bursa'da geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti.

DSP Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Kul Bursa'da geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti

BURSA - DSP Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Kul, Bursa'da geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti.

Olay, dün gece saat 03.00 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Sırameşeler Mahalles Mudanya Yolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hüseyin Kul idaresindeki 16 HK 834 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkarak metro hattının duvarına, ardından bariyerlere çarptı. Sürücü Kul, araçta sıkıştı. Diğer sürücülerin durumu bildirmesiyle kaza yerine 112 Acil Servis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından sürücüyü sıkıştığı otomobilden kurtardı.Ayrıca, kazanın etkisiyle otomobilin tekerlekleri ve parçalarının etrafa saçılmasıyla kısmen kapanan yolda trafik yoğunluğu oluştu.

Ağır yaralanan DSP Genel Başkan Yardımcısı Kul, hastanede yapılan müdahaleye karşın kurtarılamadı.DSP Genel Başkanı Önder Aksakal da sosyal medya hesabından Kul için başsağlığı mesajı paylaştı.

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Kaynak: İHA

Hüseyin Kul, Osmangazi, Mudanya, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa DSP Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Kul Bursa'da geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: DSP Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Kul Bursa'da geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti - Son Dakika
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