DSP Genel Başkan Yardımcısı Murat Özbilge'den acı haber - Son Dakika
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DSP Genel Başkan Yardımcısı Murat Özbilge'den acı haber

11.04.2023 10:45
DSP Genel Başkan Yardımcısı Murat Özbilge'den acı haber

DSP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Murat Özbilge(63) ailesi ile birlikte gittiği İstanbul'da kalp krizi sonucu vefat etti.

DSP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Murat Özbilge(63) ailesi ile birlikte gittiği İstanbul'da kalp krizi sonucu vefat etti.

İstanbul'da bir alışveriş merkezinde ailesi ile birlikte alışveriş yapan, daha sonra aracına tek olarak dönen Özbilge'den bir süre haber alamayan ailesi aracın yanına gitti. Aracın içinde yarı baygın halde Özbilge'yi görüp ulaşmaya çalışan ancak tüm çabalarına rağmen kilidi açamayan aile itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. Aracın kapısının açılmasının ardından sağlık ekiplerinin tetkiklerde Özbilge'nin vefat ettiği ailesine bildirildi. Kalp krizi geçirdiği düşünülen 63 yaşındaki Ahmet Murat Özbilge 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde DSP Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı adayıydı.

Ayrıca geçen yıl Bursalı bir diğer Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Kul aracında kalp krizi geçirerek hayatını kaybetmişti. - BURSA

Kaynak: İHA
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Ahmet Murat Özbilge, Kalp Krizi, İstanbul, İtfaiye, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa DSP Genel Başkan Yardımcısı Murat Özbilge'den acı haber - Son Dakika


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SON DAKİKA: DSP Genel Başkan Yardımcısı Murat Özbilge'den acı haber - Son Dakika
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