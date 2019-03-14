Son Dakika Haberleri: DSP Genel Başkanı Aksakal: "31 Mart Akşamı Ana Muhalefet Partisi Değişecek"

DSP Genel Başkanı Aksakal: "31 Mart Akşamı Ana Muhalefet Partisi Değişecek"

47 dakika önce

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, partisinin Menteşe seçim ofisine yaptığı ziyarette, "31 Mart akşamı ana muhalefet partisi değişecek" dedi.

DSP Genel Başkanı Aksakal:
DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, partisinin Menteşe seçim ofisine yaptığı ziyarette, "31 Mart akşamı ana muhalefet partisi değişecek" dedi.

Ziyarette Menteşe Belediye Başkan Adayı Ali Durna ve meclis üyesi adayları ve partililerle bir araya gelen Aksakal seçim sürecine yönelik açıklamalarda bulundu. Aksakal konuşmasında, "Muhalefet Türkiye'de iki kutuplu bir siyaseti besler hale geldi. Çünkü parlamentoda dirayetli bir muhalefet yapısı yok. 31 Mart seçimlerinin şöyle bir önemi var. Türkiye 2023 seçimlerine giderken, halk etkisi tamamen sıfırlanmış bir muhalefetten kurtulma arzusu içinde. Halkta böyle bir beklenti var. Tabi başta ana muhalefet partisi olmak üzere, kendi iç çekişmelerinden kurtulamayan muhalefet, ülkenin genel siyaseti ile maalesef uğraşamıyor. Buna zaman ayıramıyor. Bu iç dinamiklerinin hareketliliğinden dolayı, antidemokratik uygulamalarla kendi içlerinde de bir ayrışmayı beraberinde getiriyor. Dolayısıyla insanlar ister istemez, halka yararlı işler yapabilecekleri bir kapı arayışına yöneldiler. Ocak ayından itibaren bu talep daha üst düzeylere çıktı. DSP'ye bazı katılımlar gerçekleşti. Bu katılımlarla birlikte DSP ülke gündemine yeniden oturdu. Her geçen gün halka biraz daha fazla şekilde ulaşıyoruz. 31 Mart'ın akşamı sandıklar açıldığında Türkiye ana muhalefet partisini değiştirmiş olacak" dedi. - MUĞLA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 02:22 Kaynak: İHA

Aksakal, Politika
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