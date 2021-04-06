DSP Genel Başkanı Aksakal, AA'nın kuruluş yılı dolayısıyla Genel Müdür Kazancı'ya kutlama mesajı gönderdi Açıklaması - Son Dakika

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, Anadolu Ajansının (AA) kuruluşunun 101. yılı dolayısıyla Anadolu Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Şenol Kazancı'ya kutlama mesajı gönderdi.

Aksakal, mesajında, Anadolu Ajansının, emperyalist işgalden kurtuluşun mücadelesi ile yaşıt olduğunu, haber kaynağı olarak milli mücadelenin seyrini ve sürecini gerek yerelde gerekse yurt genelinde yönlendirdiğini belirtti.

"Anadolu Ajansı, bir asırlık onurlu geçmişiyle devletimize ve milletimize hizmet anlayışını, çağın her türlü olanaklarını kullanarak ve geliştirerek sürdürmektedir." değerlendirmesinde bulunan Aksakal, bu inançlı yapının Yunus Nadi'nin, Halide Edip'in milliyetçi, vatansever kimliğinde aynı kararlılıkla başta Türk milleti olmak üzere dünya insanlığına hizmetine devam edeceğine inandığını vurguladı.

Aksakal, doğru, güncel, halk ve ülke yararına olan çalışmalarında AA'ya başarılar dileyerek, "Şahsınızda, her türlü koşullarda gerektiğinde en zor zaman ve zeminde yarış içinde görev yapan tüm çalışan basın emekçilerimize de kolaylıklar temenni ediyorum." ifadesini kullandı.

Öte yandan Aksakal, sosyal medya hesaplarından paylaştığı videoyla da AA'nın kuruluş yılını kutladı.