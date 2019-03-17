Son Dakika Haberleri: DSP Genel Başkanı Aksakal: "Bu Millet Artık Tıpış Tıpış Oy Vermeyecek" - Çanakkale

DSP Genel Başkanı Aksakal: "Bu Millet Artık Tıpış Tıpış Oy Vermeyecek" - Çanakkale

24 dakika önce

Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanı Önder Aksakal, CHP'yi eleştirerek "Neredeyse bütün Türkiye'de sağcı adayları, solcu insanlara aday diye gösterip 'Buraya tıpış tıpış oy vereceksin.

DSP Genel Başkanı Aksakal:
Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanı Önder Aksakal, CHP'yi eleştirerek "Neredeyse bütün Türkiye'de sağcı adayları, solcu insanlara aday diye gösterip 'Buraya tıpış tıpış oy vereceksin.' diyorsun. Bu millet artık tıpış tıpış oy vermeyecek." dedi.

Aksakal, aday tanıtım programı için geldiği Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Küçükkuyu beldesinde vatandaşlara seslendi.

Önder Aksakal, "DSP'nin seçimlere girerek CHP'nin oylarını böldüğü" eleştirilerine katılmadığını belirterek kimsenin oyunu bölmediklerini kaydetti.

CHP'yi eleştiren Aksakal, şöyle konuştu:

"Bakın kendi milletvekilleri, Cumhuriyet Halk Partili sevgili kardeşimin oylarıyla seçilenler, kendi grup toplantılarında Meclis'te çıkıp dediler ki 'Biz HDP'yi destekledik. Ailecek HDP'ye oy verdik.' Ben mi böldüm şimdi bunların oyunu?

Kendi içinizden adaylarınızı çıkarmıyorsunuz. Neredeyse bütün Türkiye'de sağcı adayları, solcu insanlara aday diye gösterip 'Buraya tıpış tıpış oy vereceksin.' diyorsun. Bu millet artık tıpış tıpış oy vermeyecek. Ankara'da aslan gibi bir solcu aday çıkardım, koydum."

Aksakal, konuşmasının ardından esnafı gezerek DSP Küçükkuyu Belediye Başkan Adayı Melike As için destek istedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.03.2019 09:09 Kaynak: AA

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