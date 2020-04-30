DSP Genel Başkanı Aksakal'dan 1 Mayıs mesajı Açıklaması - Son Dakika

Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanı Önder Aksakal, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı.

Aksakal, yazılı açıklamasında, 1 Mayıs'ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle meydanlardan uzak kutlanacağını belirtti.

Demokrasinin köylüler ve işçiler için manevi doyuruculuğun ötesinde işlevsel değer taşıdığını aktaran Aksakal, şunları kaydetti:

"İnsanın kula kulluk etmediği bir dünya özlemiyle 130 yıldır kutlanan, Türkiye'de ise Cumhuriyet'le yaşıt olan işçi, köylü tüm çalışan emekçilerin birlik, dayanışma ve haksızlıklarla mücadele günü 1 Mayıs'ı yürekten kutluyorum. Yaşasın 1 Mayıs."