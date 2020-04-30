DSP Genel Başkanı Aksakal'dan 1 Mayıs mesajı Açıklaması - Son Dakika
Son Dakika Politika DSP Genel Başkanı Aksakal'dan 1 Mayıs mesajı Açıklaması - Son Dakika

DSP Genel Başkanı Aksakal'dan 1 Mayıs mesajı Açıklaması

6 saat önce

Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanı Önder Aksakal, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı.

DSP Genel Başkanı Aksakal'dan 1 Mayıs mesajı Açıklaması, System.String[]

Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanı Önder Aksakal, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı.

Aksakal, yazılı açıklamasında, 1 Mayıs'ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle meydanlardan uzak kutlanacağını belirtti.

Demokrasinin köylüler ve işçiler için manevi doyuruculuğun ötesinde işlevsel değer taşıdığını aktaran Aksakal, şunları kaydetti:

"İnsanın kula kulluk etmediği bir dünya özlemiyle 130 yıldır kutlanan, Türkiye'de ise Cumhuriyet'le yaşıt olan işçi, köylü tüm çalışan emekçilerin birlik, dayanışma ve haksızlıklarla mücadele günü 1 Mayıs'ı yürekten kutluyorum. Yaşasın 1 Mayıs."

emek ve dayanışma günü, Aksakal, 1 Mayıs, Dsp, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.04.2020 10:34 Kaynak: AA


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