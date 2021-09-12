DSP Genel Başkanı Aksakal'dan 12 Eylül darbesinin 41. yılı açıklaması Açıklaması - Son Dakika

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, Türkiye'de darbe dönemlerinin kapandığını belirterek "Bırakın bunu gerçekleştirmeyi, aklından geçirenin dahi derhal yok edileceği konusunda tam bir inanç birliği oluşmuştur." ifadesini kullandı.

Aksakal, 12 Eylül 1980 darbesinin 41. yılına ilişkin yaptığı açıklamada, gencecik fidanların 41 yıl önce işkencelerde, pusularda, darağacında katledildiğini, yüz binlerce kişinin cezaevlerinde insanlık dışı koşullarda yaşadığını belirtti.

Eli kanlı darbeci katillerin bir milletin geleceğini yok ettiğini, asil Türk milletinin dün olduğu gibi bugün de aynı kararlılıkla tüm terör yapılanmalarının hakkından gelecek iradeye sahip olduğunu dile getiren Aksakal, 15 Temmuz'da yaşanan FETÖ terör örgütüne karşı yürütülen kararlı mücadelenin bunun ispatı olduğunu vurguladı. Aksakal, şunları kaydetti:

"Artık Türkiye'de darbe dönemleri kapanmıştır. Bırakın bunu gerçekleştirmeyi, aklından geçirenin dahi derhal yok edileceği konusunda tam bir inanç birliği oluşmuştur. Kadim Türk devleti, Silahlı Kuvvetler içinde veya dışında oluşturulacak hiçbir terör yapılanmasına asla müsaade etmeyecektir. 12 Eylül 1980 faşist darbesinde yaşamlarını yitiren tüm yurtseverleri bir kez daha saygı ve minnetle anıyorum."