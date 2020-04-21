Son Dakika › Politika › DSP Genel Başkanı Aksakal'dan 23 Nisan mesajı Açıklaması - Son Dakika
DSP Genel Başkanı Aksakal'dan 23 Nisan mesajı Açıklaması
6 saat önce
Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanı Önder Aksakal, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.
Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanı Önder Aksakal, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.
Aksakal, yazılı açıklamasında, egemenliğin, her koşul ve şartta geleceğe umut olduğunu belirtti.
Türkiye Büyük Millet Meclisinin (TBMM) açılması ve egemenliğin millete devredilmesinin 100. yılını görebilmenin mutluluğunu yaşadıklarını bildiren Aksakal, şunları kaydetti:
"Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün cumhuriyeti gençliğe emanet etmesi ve 23 Nisan'ı çocuklarımızın bayramı olarak ilanı, geleceğimizin teminatı gençlerimize verdiği değerin ve önemin en çarpıcı göstergesidir. Büyük Millet Meclisimizin açılışının 100. Yılında Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı büyük bir coşku ve gururla kutluyorum."
Haber Yayın Tarihi: 21.04.2020 01:12 Kaynak: AA
Son Dakika Maydanozla beslediği tavuk, maydanoz desenli yumurta yumurtladı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 23 Nisan Özel Oturumu'na katılmamasını TBMM Başkanı Şentop Önermiş Kuzeniyle yasak aşk yaşayıp hamile kalan kadın, doğurduğu bebeği fındık bahçesine gömdü Koronavirüs mutasyona uğrayarak 30 türe ayrıldı! 19'u daha önce hiç görülmedi Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meclis'teki 23 Nisan resepsiyonuna katılmayacak