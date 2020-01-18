DSP Genel Başkanı Aksakal'dan açıklama Açıklaması - Son Dakika

Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanı Önder Aksakal, "Rahşan Ecevit ile Bülent Ecevit'in aynı yerde yatmaları için gerekli yasal prosedürlerin işletilmesi için Sayın Cumhurbaşkanı'ndan destek bekliyoruz." dedi.

Aksakal, Rahşan Ecevit'in 97 yaşında hayatını kaybettiği Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesinde (GATA) basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Rahşan Ecevit'in Türk siyasetine büyük hizmetler verdiğini ve Bülent Ecevit'in yol arkadaşı olduğunu belirten Aksakal, derin üzüntü yaşadıklarını ifade etti.

Ecevit çiftinin sevgi timsalı olduğunu aktaran Aksakal, "Ele ele sevgi diyerek, siyasete girdiler. Türkiye'ye ve Türk siyasetine sevgiyi aşılayan iki insandı." açıklamasını yaptı.

Bülent Ecevit ve eşi Rahşan Ecevit'in yan yana defnedilmek istediğini vurgulayan Aksakal, "Bülent Ecevit vefat ettiğinde kendisine özel bir mezar yeri tahsis edilmişti. Fakat o günkü şartlarda devlet mezarlığında defnedilmişti. Biz de bu noktada Sayın Cumhurbaşkanına talebimizi ilettik. Rahşan Ecevit ile Bülent Ecevit'in aynı yerde yatmaları için gerekli yasal prosedürlerin işletilmesi için Sayın Cumhurbaşkanı'ndan destek bekliyoruz." diye konuştu.

Aksakal, Rahşan Ecevit'in uzun zamandır tedavi gördüğünü belirterek, "Rahşan Ecevit'in tek isteği Demokratik Sol siyasetin Türkiye'de etkili olmasıydı." dedi.