Aksakal: "(DBP'li Aydeniz) Bu terör vekilinin yaptığı ahlaksızlıktır, devletin müesses nizamına başkaldırıdır" - Son Dakika
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Aksakal: "(DBP'li Aydeniz) Bu terör vekilinin yaptığı ahlaksızlıktır, devletin müesses nizamına başkaldırıdır"

16.06.2022 14:53

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Diyarbakır Milletvekili Salihe Aydeniz'in polis memuruna yumruklu saldırısına ilişkin, "Bu terör vekilinin yaptığı ahlaksızlıktır, devletin müesses nizamına başkaldırıdır, asil Türk milletini tahrik etmek ve kendi pis...

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Diyarbakır Milletvekili Salihe Aydeniz'in polis memuruna yumruklu saldırısına ilişkin, "Bu terör vekilinin yaptığı ahlaksızlıktır, devletin müesses nizamına başkaldırıdır, asil Türk milletini tahrik etmek ve kendi pis mecralarına çekme gayretidir. Bu soysuzluğun karşılığı sadece dokunulmazlığının kaldırılması kapsamında kalamaz." dedi.

Aksakal, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, birçok ilde kuvvetli sağanağın getirdiği olumsuzluklarda önemli oranda maddi ve manevi zararlarla karşı karşıya kalındığını söyledi. Doğal afetlerin yanında şehit haberlerinin de geldiğini belirten Aksakal, vatanı ve devleti uğruna canını feda eden tüm şehitlere Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır dileğinde bulundu. En fazla 10 ay sonra tarihi seçimlerin yapılacağını ifade eden Aksakal, şöyle devam etti:

"Alternatif olması gereken yapılar maalesef zamanını istikşafi görüşmelerle heba ediyor. Mecliste milletvekilleri 1 dakika fazla konuştu diye kavgalar çıkarılıyor, birbirlerine edilmedik hakaret bırakılmıyor. Milletvekili kisvesine bürünmüş teröristler devletin polisine yumruk atıyor, Mecliste milliyetçi kisvesine bürünmüş milliyetsizler buna karşılık boş palavralarla milletin gazını almaya çalışıyor. Yeri gelmişken buradan İçişleri Bakanına sesleniyorum, bu meczup terör vekilinin de önceki Semra Güzel örneğinde olduğu gibi yarın 'Adresinde bulunamadı, Avrupa'ya gitmiş, Kandil'e çıkmış' diye bir mazeretle kaçmasına göz yumulursa bilin ki sizleri teröristlerin bir numaralı hamisi ilan edeceğiz."

Aksakal, DBP Diyarbakır Milletvekili Aydeniz'in polis memuruna yumruklu saldırısına ilişkin ise şunları kaydetti:

"Bu terör vekilinin yaptığı ahlaksızlıktır, devletin müesses nizamına başkaldırıdır, asil Türk milletini tahrik etmek ve kendi pis mecralarına çekme gayretidir. Bu soysuzluğun karşılığı sadece dokunulmazlığının kaldırılması kapsamında kalamaz. Artık bıçak kemiğe dayanmıştır, toplum patlamaya hazır hale gelmiştir. Ağır ekonomik şartlar altında zaten bunalmış olan bu millet bir de bu vatan hainlerinin oldubittileriyle uğraşacak durumda değildir. Bu sorun bir an önce bitirilmelidir, gereken neyse bir gece ansızın değil, derhal yerine getirilmelidir."

Aksakal: (DBP'li Aydeniz) Bu terör vekilinin yaptığı ahlaksızlıktır, devletin müesses nizamına başkaldırıdır
Aksakal: (DBP'li Aydeniz) Bu terör vekilinin yaptığı ahlaksızlıktır, devletin müesses nizamına başkaldırıdır
Aksakal: (DBP'li Aydeniz) Bu terör vekilinin yaptığı ahlaksızlıktır, devletin müesses nizamına başkaldırıdır
Aksakal: (DBP'li Aydeniz) Bu terör vekilinin yaptığı ahlaksızlıktır, devletin müesses nizamına başkaldırıdır
Aksakal: (DBP'li Aydeniz) Bu terör vekilinin yaptığı ahlaksızlıktır, devletin müesses nizamına başkaldırıdır
Aksakal: (DBP'li Aydeniz) Bu terör vekilinin yaptığı ahlaksızlıktır, devletin müesses nizamına başkaldırıdır

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Devlet Bahçeli'den polise yumruk atan DBP'li vekile sert sözler: Böyle bir şerefsizliğe hangi ülke ruhsat verir? Devlet Bahçeli'den polise yumruk atan DBP'li vekile sert sözler: Böyle bir şerefsizliğe hangi ülke ruhsat verir? Terörist başı Öcalan'a destek yürüyüşünde polise yumruk atan DBP'li Saliha Aydeniz'in fezlekesi Meclis'e gidiyor Terörist başı Öcalan'a destek yürüyüşünde polise yumruk atan DBP'li Saliha Aydeniz'in fezlekesi Meclis'e gidiyor
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Aksakal: '(DBP'li Aydeniz) Bu terör vekilinin yaptığı ahlaksızlıktır, devletin müesses nizamına başkaldırıdır' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Aksakal: "(DBP'li Aydeniz) Bu terör vekilinin yaptığı ahlaksızlıktır, devletin müesses nizamına başkaldırıdır" - Son Dakika
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