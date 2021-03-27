DSP Genel Başkanı Aksakal'dan Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde camiye yönelik saldırıya tepki Açıklaması - Son Dakika

Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanı Önder Aksakal, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde camiye saldıran provokatörlerin tespit edilip cezaya çarptırılması gerektiğini belirtti.

Aksakal, yazılı açıklamasında, savaşların en katı kurallarından birisinin ibadethane, hastane ve sivil yerleşim yerlerine saldırıyı men ettiğini anımsattı.

Aksakal, "Müslüman Kıbrıslıların ibadethanesi Piskobu Camisi duvarlarına sprey boyalarla, 'Türklere ölüm' yazarak haç resmi ve Yunan bayrağı çizen provokatör densizleri, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi derhal tespit ederek gerekli cezaya çarptırmalıdır." ifadesini kullandı.

Kıbrıs'ta barış için son kurşunun 47 yıl önce atıldığını ifade eden Aksakal, "Türkiye Cumhuriyeti bugün için ve sonsuza kadar Kıbrıs adasının garantörüdür. Kıbrıs'ta bir oldu bitti ile kendilerini sözde devlet sayanlar ve onları AB üyeliğine alarak uluslararası hukukun katline imza atanlar çok iyi bilmelidirler ki 47 yıl önce Yunanistan'daki cuntayı da deviren Türk Barış Harekatındaki kurşun 'bir daha bu namludan çıkmam' diye yemin etmemişti." değerlendirmesinde bulundu.