DSP Genel Başkanı Aksakal'dan

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, eski Genelkurmay Başkanı Hilmi Özkök'ün "15 Temmuz'dan önce Fetullahçı olmak suç değildi" açıklamasının özü itibariyle bir mesaj niteliği taşıdığını bildirdi.

Aksakal, yazılı açıklamasında, Özkök'ün FETÖ hakkındaki ifadeleriyle ilgili değerlendirmede bulundu.

Hilmi Özkök'ün "15 Temmuz'dan önce Fetullahçı olmak suç değildi" açıklamasının özü itibariyle bir mesaj niteliği taşıdığını belirten Aksakal, "Yani Özkök kısaca, 'beni bu konuda suçlar ve yargılamaya kalkarsanız konu sadece benimle sınırlı kalmaz' demek istiyor." ifadesini kullandı.

Önder Aksakal, şunları kaydetti:

"Hilmi Özkök, ne dediğinin ya farkında değil ya da bir yerlere örtülü olarak gözdağı vermektedir. 100 yıl önce Mustafa Kemal Atatürk ve asil Türk milletinin öncülüğünde kurulan TBMM tarafından ilan edilen laik, demokratik Cumhuriyet rejiminin karşısında eski Osmanlıcılık hayalleriyle yanıp tutuşan, dini değerleri devlet yönetiminde esas kılma gayretinde gizli ya da açıkça faaliyet içerisinde olan yapıların adının ne olduğu değil, niyetinin ne olduğu önemlidir. Laik Cumhuriyet rejimine karşı örgütlenmek ve bu doğrultuda çalışmalar yapmak adı ne olursa olsun ceza yasalarımıza göre suçtur. FETÖ yapılanmasının 50 yıldır kurgulandığı ve nihayetinde 15 Temmuz darbe girişimiyle eyleme geçtiği bir süreci yok sayıp, bunun da suç olmadığını söylemek en hafif deyimiyle suça ve suçluya yataklık yapmaktır."