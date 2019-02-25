Son Dakika Haberleri: DSP Genel Başkanı Aksakal'dan Seçimlere İlişkin Açıklama

DSP Genel Başkanı Aksakal'dan Seçimlere İlişkin Açıklama

1 saat önce

Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanı Önder Aksakal, seçimlere ilişkin açıklamalarda bulunarak, "31 Mart seçimleri mevcut iktidarın karşısına gerçek muhalefeti çıkaracak, sizin gibi çapsız, çıkarcı, kavgacı, itici siyaseti ve aktörlerini tribünlere gönderecektir" dedi.

DSP Genel Başkanı Aksakal'dan Seçimlere İlişkin Açıklama, System.String[]
Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanı Önder Aksakal, seçimlere ilişkin açıklamalarda bulunarak, "31 Mart seçimleri mevcut iktidarın karşısına gerçek muhalefeti çıkaracak, sizin gibi çapsız, çıkarcı, kavgacı, itici siyaseti ve aktörlerini tribünlere gönderecektir" dedi.

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, partisinin Türkiye Barolar Birliği Litai Konukevi'nde düzenlenen 'Seçim Bildirgesi ve Aday Tanıtım Toplantısı'nda konuştu. Aksakal, DSP'nin AK Parti'ye seçim kazandıracağına yönelik iddialara ilişkin, "AK Parti'yi iktidara taşıyan sen, Tayyip Erdoğan'ı Başbakan yapan sen, 'Abdullatif Şener, Abdullah Gül Cumhurbaşkanı olsun' diye yalvaran sen, ülkücüleri solcu diye bu millete aday gösteren sen, Ekmeleddin'i Cumhurbaşkanı adayı yapan sen. Ondan sonra bu 12 Eylül öncesinin faşistleriyle, Madımak'ın figürleriyle kol kola olan sen, bunları Meclis'e taşıyan sen, çizgisi, istikameti belli olmayanlara 15 günlüğüne ödünç 15 milletvekili veren sen, seçimlerde yenilip 'biz yenildik ama başardık' diye yüzsüz yüzsüz dolaşan sen, ondan sonra 'AK Parti'ye seçimi kazandıran ben.' Hadi oradan. Bu oylar sizin babanızın tapulu malı mı? Ne zaman geçirdiniz zimmetinize bu oyları? 31 Mart seçimleri mevcut iktidarın karşısına gerçek muhalefeti çıkaracak, sizin gibi çapsız, çıkarcı, kavgacı, itici siyaseti ve aktörlerini tribünlere gönderecektir" ifadelerini kullandı. - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 03:54 Kaynak: İHA

AK Parti, Aksakal, Dsp, Politika
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