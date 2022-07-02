DSP Genel Başkanı Aksakal'dan, Sivas olaylarına türkülü anma - Son Dakika
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DSP Genel Başkanı Aksakal'dan, Sivas olaylarına türkülü anma

02.07.2022 11:57
DSP Genel Başkanı Aksakal'dan, Sivas olaylarına türkülü anma

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, Sivas olaylarında hayatını kaybedenleri çaldığı saz eşliğinde söylediği "Yine gönlüm hoş değil" türküsüyle andı.

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, Sivas olaylarında hayatını kaybedenleri çaldığı saz eşliğinde söylediği "Yine gönlüm hoş değil" türküsüyle andı.

Aksakal, 2 Temmuz 1993'teki Sivas olaylarına ilişkin Twitter hesabından, "29 yıl önce bugün tarihte kara bir leke, cehaletin tescillenmiş hali, toplumsal ayrışmanın felaket sonucu, 37 cana, 33 aydının canına mal oldu. Bu katliamı unutmadık ve unutturmayacağız. Madımak'ta kaybettiğimiz 37 canımızı saygıyla anıyor, cehaletle savaşımızın nefesimiz yettikçe süreceğine söz veriyorum." mesajını paylaştı.

Önder Aksakal, mesajıyla birlikte, Sivas olaylarında hayatını kaybeden Muhlis Akarsu'ya ait olan "Yine gönlüm hoş değil" türküsünü kendi çaldığı saz eşliğinde söylerken çekilen görüntüsüne de yer verdi.

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Kaynak: AA

Twitter, Sivas, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel DSP Genel Başkanı Aksakal'dan, Sivas olaylarına türkülü anma - Son Dakika

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