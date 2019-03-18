DSP Genel Başkanı Aksakal: "Devletin Ekonomik Beka Sorunu Var"

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal Balıkesir'de basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal Balıkesir'de basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Partisinin 10 maddelik 'Cumhuriyet Kent Projesi' hakkında bilgiler veren Aksakal, AK Parti iktidarını eleştirdi. Aksakal, "Ekonomik beka sorunu var. Devlet iflasına doğru ilerliyoruz" dedi.



Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanı Önder Aksakal, Balıkesir'e gelerek bir dizi ziyaret gerçekleştirdi. Sabah saatlerinde basın mensuplarıyla kahvaltıda buluşan Aksakal, seçim çalışmaları kapsamında vatandaşlara fiilen dokunacakların söyledi.



17 yıldır AK Parti döneminin yaşandığını ve ülkenin kötü bir noktaya geldiğini söyleyen Aksakal, AK Parti ve MHP'yi beka sorunu üzerinden eleştirdi. Devletin ekonomik anlamında beka sorunu yaşadığını iddia eden Aksakal, "İktidarın artık dermanı kalmadı. İttifakların siyaset yapacak dermanları kalmadı" dedi.



10 maddelik 'Cumhuriyet Kent Projesi' hakkında bilgiler veren Aksakal, "Demokratik Sol Parti'nin yerel seçim bildirgesinin adı 'Cumhuriyet Kent Umudu Projesi'dir. Kentlerimizi artık cumhuriyet değerleriyle yoğrulmuş insanlarla donatmalıyız. İnsanlarımızı bu duygulardan uzaklaştırdılar. Halkçılık, milliyetçilik, devrimcilik, laiklik, cumhuriyetçilik yok oldu. Hepsini yok ettiler" diye konuştu.



"Saka, DSP'ye gelmeden CHP'ye dönmeyi düşündü"



DSP Genel Başkanı Önder Aksakal bir basın mensubunun Edremit Belediye Başkanı Kamil Saka ilgili sorusu üzerine yaptığı açıklamada, "Bu tür manipülatif haberler bizim ilgi alanımızda değil. Sayın Saka partisinden istifa ettiği gün yaptığı açıklamada Cumhuriyet Halk Partisinin Atatürkçü çizgisinden çıktığını, dolayısıyla başka bir partide siyasete devam edeceğini açıkladı. Biz de bunu gazetelerden okuduk. Açıklamasının sonunda 'Cumhuriyet Halk Partisi mutlaka Kemalist çizgiye dönecektir. Döndüğünde de bizde bu partide yerimizi alırız' diye bir açıklama yapmıştı. DSP'ye gelmeden CHP'ye dönmeyi düşünen insanlarla yol yürünmeyeceği aşikar" şeklinde konuştu. - BALIKESİR

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