DSP Genel Başkanı Aksakal "Dünya Kadınlar Günü"nü kutladı - Son Dakika
Son Dakika Politika DSP Genel Başkanı Aksakal 'Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı - Son Dakika

DSP Genel Başkanı Aksakal "Dünya Kadınlar Günü"nü kutladı

6 saat önce

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, öncelikle şehit anneleri olmak üzere tüm kadınların "8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü"nü kutladı.

DSP Genel Başkanı Aksakal

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, öncelikle şehit anneleri olmak üzere tüm kadınların "8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü"nü kutladı.

Aksakal, yayımladığı mesajında kapitalizme karşı 8 Mart 1857'de 40 bin kadın işçinin daha iyi şartlarda çalışma talebiyle ortaya çıkan haklı direnişinin, günümüzde dünyanın birçok yerinde kadınların çabalarıyla halen devam ettiğini vurguladı.

Kadınların hayatın her alanında hak ettiği şartlarda ve eşit koşullarda olmalarını arzu ettiklerine işaret eden Aksakal, mesajında şunları kaydetti:

"Kadın, yapıcı ve birleştirici misyonuyla, önce ailesini daha sonra da toplumu birleştirip, bütünleştirmektedir. Çağlar boyu devam eden bu mücadelesi artık sona ermeli. Erkek egemen bir toplumda kadınların payı göz ardı edilmeden, hak ettikleri statüde yaşamaları en büyük dileğimizdir.

Dünya emekçi kadınlar günü, öncelikle şehit anneleri olmak üzere tüm dünya emekçi kadınlarına kutlu olsun."

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Haber Yayın Tarihi: 08.03.2020 12:58 Kaynak: AA
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