DSP Genel Başkanı Aksakal, gündemi değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, Cumhur İttifakı'nın yüzde 7 seçim barajında anlaştığı açıklamalarına ilişkin, "Muhtemel değişiklikle en az 6 milyon seçmen temsil hakkından mahrum bırakılmış olacaktır. İktidarı elinde bulunduran güçler, mevcut yapının devamını sağlayabilmek için göstermelik bir değişikliği yeterli bulmaktadır." dedi.

Aksakal, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, gündemi değerlendirdi.

Düzensiz göçle ilgili açıklamalara değinen Aksakal, pervasız ve kontrolsüz bir şekilde ülkenin tüm bölgelerine yayılan sığınmacıların ivedilikle ülkelerine geri gönderilmeleri için diplomatik girişimlerin hayata geçirilmesinin elzem olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, seçim barajının yüzde 7 olacağı açıklamasını anımsatan Aksakal, şöyle devam etti:

"Siyasi partiler ve seçim kanunlarında değişiklik çalışmalarımızda seçim barajının tamamen sıfırlanmasını gündeme getirmiştik. Sayın Cumhurbaşkanı tarafından açıklanan ve yüzde 7 olarak önerilen seçim barajının ittifak ortağı MHP liderince onaylanması 'dağ fare doğurdu' deyimini aklımıza getirmiştir. İttifak yasasının kapsamı seçim barajı yöntemiyle hakim partilerin iradesini perçinleme olanağı vermektedir. Oysa bu düzenleme seçimlerin demokratik olması şartına vurulmuş bir darbedir. Yaklaşık 6,5 milyon seçmenin iradesi yok sayılan mevcut uygulamada, muhtemel değişiklikle en az 6 milyon seçmen temsil hakkından mahrum bırakılmış olacaktır. Görünen o ki iktidarı elinde bulunduran güçler, mevcut yapının devamını sağlayabilmek için göstermelik bir değişikliği yeterli bulmaktadır."

Bundan sonraki süreçte Erdoğan'ın seçimde aday olup olmayacağı konusunun gündeme geleceğini ifade eden Aksakal, şunları kaydetti:

"Mevcut Cumhurbaşkanı, 2014 ve 2018 yıllarında gerçekleştirilen seçimler neticesinde iki kez seçilmiş, 2017 referandumuyla yürürlüğe giren yeni anayasa hükümlerine göre ancak TBMM'de alınacak bir erken seçim kararıyla yeniden aday olabilme olanağına sahiptir. Her ne kadar erken seçim kararı için TBMM'de 360 milletvekilinin oyuna ihtiyaç varsa da bu sayının iktidar ve muhalefet kanadında var olmamasına karşın, parlamentodaki mevcut muhalefet partileri zaten bir erken seçimin talepkarlarıdır, gündeme getirilmesi halinde bu kanun kolaylıkla Meclis'ten geçirilebilecektir. Böylesi bir durumda Sayın Erdoğan açısından en olumsuz şekliyle cumhurbaşkanı olarak normal süreden birkaç ay eksik görev yapmasıyla sonuçlanacaktır."