Üye Girişi
DSP Genel Başkanı Aksakal gündemi değerlendirdi - Son Dakika

DSP Genel Başkanı Aksakal gündemi değerlendirdi

13.01.2022 21:25

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, "Bugün Mecliste PKK terör örgütünün sivil militanları pervasızca hareket edebilmekte, bir başka deyimle devlete meydan okuma cüretini gösterebilmektedir" dedi.

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, "Bugün Mecliste PKK terör örgütünün sivil militanları pervasızca hareket edebilmekte, bir başka deyimle devlete meydan okuma cüretini gösterebilmektedir" dedi.

Aksakal, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, ekonomideki gelişmelerin "dikkate alınması gereken bir sorun" olduğunu ifade ederek, bu durumun ortak akılla çözüme kavuşturulabileceğini söyledi.

Yunanistan'ın Ege denizindeki karasularını 12 mile çıkarma histerisine tutulduğunu ve silahlandırılması yasak adalardaki askeri varlığını sürekli artırdığını belirten Aksakal, Yunanistan'ın 1995 yılında TBMM'nin 12 mil konusunda aldığı "casus belli" kararını bir tehdit unsuru sayarak üçüncü ülkelere "ağlaştığı"nı kaydetti.

Aksakal, "Türkiye bugün bir adım daha ileri gitmelidir; mevcut antlaşmalar hilafında silahlandırılan adaların boşaltılmaması halinde bunun da bir 'casus belli' sayılacağı konusunda TBMM'nden karar çıkarmalıdır. Artık bu bir zaruret halini almıştır." diye konuştu.

Siyaset kurumunun içinde bulunduğu durumu "at izi, it izine karışmış" şeklinde ifade eden Aksakal, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bugün Mecliste PKK terör örgütünün sivil militanları pervasızca hareket edebilmekte, bir başka deyimle devlete meydan okuma cüretini gösterebilmektedir. Eli kanlı teröristlerle fotoğrafları ortaya çıkan sözde milletvekillerine bu devlet hala maaş, partilerine de milyonlarca lira Hazine yardımını vermeye devam etmektedir. Bu ne yaman çelişkidir? Nasıl bir ülke haline getirildik, nasıl bir ruh haline büründürüldük, gerçekten inanılması zor. Kadim Türk devleti bu değildir. Tarihler boyunca her türlü saldırılara maruz kalmış olan Türk milleti, onurlu geçmişi, sarsılmaz iradesi ve güçlü ferasetiyle, ulusal kurtuluş savaşında ortaya koyduğu iman ve cesaretiyle elbette bu saldırıları da bertaraf etmeyi bilecektir."

DSP Genel Başkanı Aksakal gündemi değerlendirdi
DSP Genel Başkanı Aksakal gündemi değerlendirdi
DSP Genel Başkanı Aksakal gündemi değerlendirdi

YORUMLAR
500

Togo Cumhuriyeti, Terör, TBMM, PKK, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel DSP Genel Başkanı Aksakal gündemi değerlendirdi - Son Dakika


Koronavirüsü ağır atlatma riskini artıran bir gen varyantı keşfedildi Koronavirüsü ağır atlatma riskini artıran bir gen varyantı keşfedildi         
21:27
Son Dakika: Türkiye'de 13 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 153 kişi vefat etti, 75 bin 564 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 13 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 153 kişi vefat etti, 75 bin 564 yeni vaka tespit edildi         
19:56
Dünyanın en saçma binasının 18. katında muhabiri tıraş ettiler Dünyanın en saçma binasının 18. katında muhabiri tıraş ettiler         
17:49
"Soysuz Araplar" demişti! Twitter Leman'ın Sam'ın Arap halkına hakaret eden tweetini sildi "Soysuz Araplar" demişti! Twitter Leman'ın Sam'ın Arap halkına hakaret eden tweetini sildi         
16:18
Öpüşme çıkışıyla konuşulan Alişan, Cennet Mahallesi'ndeki yatak sahnesini anlattı: Öpüyormuş gibi yaptım Öpüşme çıkışıyla konuşulan Alişan, Cennet Mahallesi'ndeki yatak sahnesini anlattı: Öpüyormuş gibi yaptım         
15:59
Sarı kırmızılıların yeni tercümanı Marc Gonzalo Martinez kriz çıkarttı! Taraftardan "Görevine son verin" çağrısı Sarı kırmızılıların yeni tercümanı Marc Gonzalo Martinez kriz çıkarttı! Taraftardan "Görevine son verin" çağrısı         
15:40
Yurt dışında görüp Antalya'da aloe vera yetiştirmeye başladı! Yıllık kazancı 15-20 milyon TL'yi buluyor Yurt dışında görüp Antalya'da aloe vera yetiştirmeye başladı! Yıllık kazancı 15-20 milyon TL'yi buluyor         
14:18
Dünya diken üstünde! Omicron varyantının neden çok büyük bir tehdit? İşte bilim insanlarının dikkat çektiği 6 madde Dünya diken üstünde! Omicron varyantının neden çok büyük bir tehdit? İşte bilim insanlarının dikkat çektiği 6 madde         
13:36
İçindeki cin çıksın diye 100 kere oklavayla vurmuşlar! Bu çağda sözde hocaya götürülen Özge Nur hayatını kaybetti! İçindeki cin çıksın diye 100 kere oklavayla vurmuşlar! Bu çağda sözde hocaya götürülen Özge Nur hayatını kaybetti!         
11:58
Konyaspor'dan bir anlamlı hareket daha! Tesislere Ahmet Çalık'ın adı verilecek Konyaspor'dan bir anlamlı hareket daha! Tesislere Ahmet Çalık'ın adı verilecek         
11:48
HDP'li Semra Güzel'in PKK'lı teröristle olan fotoğrafları soruldu! Kılıçdaroğlu: Fotoğrafın muhatabı Erdoğan'dır! HDP'li Semra Güzel'in PKK'lı teröristle olan fotoğrafları soruldu! Kılıçdaroğlu: Fotoğrafın muhatabı Erdoğan'dır!         
11:47
Dişi aslanın yavru antiloba yaptığı iyilik herkesi ağlattı! Dişi aslanın yavru antiloba yaptığı iyilik herkesi ağlattı!         
11:46
Son Dakika: MSB, Bülent Ersoy'un Anıtkabir ziyareti sırasındaki görüntülerle ilgili inceleme başlattı Son Dakika: MSB, Bülent Ersoy'un Anıtkabir ziyareti sırasındaki görüntülerle ilgili inceleme başlattı         
11:42
Şarkıcı Edis'in öpüştüğü gizemli kadın, ünlü müzisyen Selami Şahin'in kızı çıktı! Şarkıcı Edis'in öpüştüğü gizemli kadın, ünlü müzisyen Selami Şahin'in kızı çıktı!         
11:09
ÖTV düzenlemesinden sonra hangi araçta ne kadar indirim olacak? İşte modele göre yeni fiyatlar ÖTV düzenlemesinden sonra hangi araçta ne kadar indirim olacak? İşte modele göre yeni fiyatlar         
10:18
15 gün nişanlı kaldığı erkek tarafından öldürülen Dilara Yıldız'ın vasiyeti ortaya çıktı 15 gün nişanlı kaldığı erkek tarafından öldürülen Dilara Yıldız'ın vasiyeti ortaya çıktı         
10:04
Ahmet Çalık'ın aracı nasıl kontrolden çıktı? Uzmanlar Milli futbolcunun ölümü için "Aquaplaning" dedi Ahmet Çalık'ın aracı nasıl kontrolden çıktı? Uzmanlar Milli futbolcunun ölümü için "Aquaplaning" dedi         
08:43

Son Dakika Haberleri
20:59 Barışmayı reddeden 43 yaş küçük sevgilisi İbrahim Tatlıses'i çıldırttı
20:50 KİPTAŞ'ın kura çekiminde tartışma yaratan görüntü! Hostes topa bakıp torbaya geri attı
20:24 Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce: Madem krizdeyiz, hiçbir siyasi parti yardım almasın
19:59 Yalnız çocukları takip ederek tacizde bulunan sapık, yakalandı
19:56 Son Dakika: Türkiye'de 13 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 153 kişi vefat etti, 75 bin 564 yeni vaka tespit edildi
19:22 Marc Gonzalo'nun görevine 24 saatte son verildi
19:12 Altay'da teknik direktör Mustafa Denizli görevinden ayrıldı
18:46 Türkiye'nin ilk cep uydusu "Grizu-263A" uzaya fırlatıldı
18:42 Anıtkabir'de subayın Bülent Ersoy'a şemsiye tutmasına herkes tepki gösterdi! Gülben Ergen, Ersoy'a sahip çıktı
18:35 Çinli arkeologlar 3 bin yıllık mezarı kazdı, kalıntılar yüzünden kazmayı küreği bırakıp sevinmeye başladılar
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.01.2022 21:32:41. #1.13#
SON DAKİKA: DSP Genel Başkanı Aksakal gündemi değerlendirdi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement