DSP Genel Başkanı Aksakal gündemi değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika

Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanı Önder Aksakal, "Önümüzdeki süreçte öyle görünüyor ki seçim öncesi kurgulanan 'partiler arası ittifaklar' yerine 'ittifaklar arası ittifak dönemi' başlayacak ve bu devlet ciddi bir beka sorunu ile karşı karşıya bırakılacaktır." dedi.

Aksakal, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, Kovid-19'da 100 bini geçen vaka sayısı ve 200'lü rakamlara dayanan vefatların kaygıları artırdığını belirterek, vatandaşlara korunma yöntemlerine riayet etmeleri ve en az üç doz aşılarını yaptırmaları ricasında bulundu.

Olumsuz hava koşullarından dolayı yüzlerce köye ulaşımın kesildiğini, İstanbul- Ankara arası otoyolda Bolu Tüneli bölgesinde binlerce insanın saatlerce mahsur kaldığını ifade eden Aksakal, yaşanan olumsuzlukları siyasetin malzemesi haline getirmenin kimseye bir yarar sağlamadığını, vatandaşın tamamına yakınının da bu tür çekişmelerden önemli ölçüde rahatsız olduğunu söyledi.

Türkiye'nin dış politikada üç tarafı denizlerle, dört tarafı düşmanlarla çevrili bir ülke olduğunu dile getiren Aksakal, " Suriye'nin kuzeyinde yapılandırılma çalışmaları hızla sürdürülen 'sözde Kürt devleti' planları, ABD'nin Karadeniz bölgesinde yeni hakimiyet alanları yaratma stratejisi, Ukrayna- Rusya geriliminde perde gerisinden ortamı gerecek girişimlerde bulunması gibi olaylar birlikte değerlendirilirse, kısa vadede çokça önemli olaylara gebe bir dönemin bizi beklediğini söyleyebiliriz." diye konuştu.

"Siyaset kurumu bu olası krizi bertaraf etmek mecburiyetindedir"

Aksakal, Türk-İş tarafından yapılan son araştırmada, 4 kişilik bir ailenin açlık sınırının 5 bin liraya, yoksulluk sınırının da 14 bin liraya dayandığını vurgulayarak, "Peki böyle bir manzara karşısında asgari ücretin 4 bin 253 lira olarak belirlendiği bir ülkede halkın mutlu ve müreffeh bir yaşam sürdüğünü kim iddia edebilir? Bu haksızlıktır, bu adaletsizliktir, bu kul hakkı yemektir." ifadesini kullandı.

Daha seçimler bile konuşulmazken, siyasi partiler arası koalisyon arayışlarının gündemin birinci sırasını işgal ettiğine dikkati çeken Aksakal, şunları kaydetti:

"Her gün ittifakların mevcut yapıları ya da olası ortakları konuşuluyor. Demokratik Sol Parti olarak, bugünden uyarıyoruz, önümüzdeki süreçte öyle görünüyor ki seçim öncesi kurgulanan 'partiler arası ittifaklar' yerine 'ittifaklar arası ittifak dönemi' başlayacak ve bu devlet ciddi bir beka sorunu ile karşı karşıya bırakılacaktır. Siyaset kurumu bu olası krizi bertaraf etmek mecburiyetindedir. Zaman geçirmeden, henüz seçimlere normal süresi itibarıyla 1,5 yıl varken gerekli yasal ve anayasal düzenlemeler meclise getirilmeli, milletçe karşı karşıya kalacağımız bu büyük badireden ülkemiz mutlak surette korunmalıdır. İlk olarak hazırlıklarının tamamlandığı açıklanan ancak paylaşılan, içeriği itibarıyla ülke gerçekleriyle örtüşmediğini düşündüğümüz Seçim Kanunu'ndaki değişikliklerden, antidemokratik seçim barajı mutlak surette sıfırlanmalıdır. Seçimlere katılma yeterliliğindeki partilere yapılan hazine yardımı hakkaniyet ölçülerine getirilmelidir."