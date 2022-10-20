DSP Genel Başkanı Aksakal, HDP'ye seçim yardımı yapılmasını eleştirdi

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, HDP'ye seçim döneminde Hazine'den yardım yapılmasını eleştirdi.

Aksakal, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında Bartın'ın Amasra ilçesinde maden ocağında meydana gelen patlamada yaşamını yitiren 41 madenciye Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralılara şifa diledi.

Çaresizliğin tezahürü olarak nitelendirilecek yaklaşımla meseleye "kader" teşhisi konulduğunu savunan Aksakal, bunu doğru bir yaklaşım olarak görmediklerini söyledi.

Konuşmasında 2023 bütçesine de değinen Aksakal, Cumhuriyetin 100'üncü yılının bütçesi olarak TBMM gündemine gelecek bütçede nereye ne kadar yardım yapılacağının da belli olacağını belirtti.

Aksakal, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bu bütçenin boyutu itibarıyla 2023 seçimlerinde Hazine yardımı alacak partilere verilecek paylar da üç aşağı beş yukarı belirlenmiş oldu. Cumhurbaşkanının, 'PKK terör örgütünün siyasi ayağı' olarak tanımladığı HDP'ye, yılbaşında 180 milyon, seçim takvimi başladığında ise 360 milyon lira olmak üzere toplamda 540 milyon lira yardım verilmiş olacak. Bir terör örgütünün siyasi ayağına devlet eliyle destek yapılmasına sanırım dünyadaki tek örnek ülke Türkiye'dir. Düşünebiliyor musunuz, bir taraftan milyarlarca lira devlet bütçesinden terörle mücadeleye kaynak harcayacaksınız, diğer taraftan bu hainlere parlamentoya yeniden gelebilsinler, seçim çalışmalarını rahat yürütsünler diye 540 milyon lira devlet desteği sağlayacaksınız. Bunu kimseye anlatamazsınız."?