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DSP Genel Başkanı Aksakal "Hocalı Katliamı" kurbanlarını andı
6 saat önce
Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanı Önder Aksakal, Ermenilerin, Azerbaycan toprağı Dağlık Karabağ'ın Hocalı kasabasında katlettiği kurbanları andı.
Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 03:00 Kaynak: AA
Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanı Önder Aksakal, Ermenilerin, Azerbaycan toprağı Dağlık Karabağ'ın Hocalı kasabasında katlettiği kurbanları andı.
Aksakal, sosyal medya hesaplarından bir videoyla yayımladığı mesajında, "Hocalı Katliamı'nın 28. yıl dönümünde Ermeni güçleri tarafından hunharca katledilen soydaşlarımızı bir kez daha rahmetle anıyorum." ifadelerini kullandı.
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