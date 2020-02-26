DSP Genel Başkanı Aksakal

Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanı Önder Aksakal, Ermenilerin, Azerbaycan toprağı Dağlık Karabağ'ın Hocalı kasabasında katlettiği kurbanları andı.

Aksakal, sosyal medya hesaplarından bir videoyla yayımladığı mesajında, "Hocalı Katliamı'nın 28. yıl dönümünde Ermeni güçleri tarafından hunharca katledilen soydaşlarımızı bir kez daha rahmetle anıyorum." ifadelerini kullandı.