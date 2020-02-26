DSP Genel Başkanı Aksakal "Hocalı Katliamı" kurbanlarını andı - Son Dakika
Son Dakika Politika DSP Genel Başkanı Aksakal 'Hocalı Katliamı' kurbanlarını andı - Son Dakika

DSP Genel Başkanı Aksakal "Hocalı Katliamı" kurbanlarını andı

6 saat önce

Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanı Önder Aksakal, Ermenilerin, Azerbaycan toprağı Dağlık Karabağ'ın Hocalı kasabasında katlettiği kurbanları andı.

DSP Genel Başkanı Aksakal

Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanı Önder Aksakal, Ermenilerin, Azerbaycan toprağı Dağlık Karabağ'ın Hocalı kasabasında katlettiği kurbanları andı.

Aksakal, sosyal medya hesaplarından bir videoyla yayımladığı mesajında, "Hocalı Katliamı'nın 28. yıl dönümünde Ermeni güçleri tarafından hunharca katledilen soydaşlarımızı bir kez daha rahmetle anıyorum." ifadelerini kullandı.

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Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 03:00 Kaynak: AA
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