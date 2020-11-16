DSP Genel Başkanı Aksakal KKTC'de temaslarda bulundu - Son Dakika

Görüşmelerde, KKTC Cumhurbaşkanlığı seçimleri ile ekonomik ve dış politikalar konusunda görüş alışverişinde bulundu.

Aksakal, daha sonra sırasıyla, Türkiye 'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Yeniden Doğuş Partisi Genel Başkanı Erhan Arıklı , Demokrat Parti Genel Başkanı Fikri Ataoğlu ve Ulusal Birlik Partisi Genel Başkan Vekili Sayın Ersan Saner'e ziyaretlerde bulundu.

Dün yapılan resmi törenlere katılan Aksakal, bugün KKTC 3. Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu 'nu ziyaret etti.

DSP'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Aksakal, KKTC'nin 37. kuruluş yıl dönümü münasebetiyle Lefkoşa'ya geldi.

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