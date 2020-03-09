DSP Genel Başkanı Aksakal, KKTC'de ziyaretlerde bulundu - Son Dakika
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DSP Genel Başkanı Aksakal, KKTC'de ziyaretlerde bulundu

6 saat önce

Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanı Önder Aksakal ve beraberindekiler, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) temaslarda bulundu.

Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanı Önder Aksakal ve beraberindekiler, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) temaslarda bulundu.

Aksakal, ilk olarak Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği (KTGB) Başkanı Sami Özuslu'yu ziyaret etti.

KKTC'nin DSP için çok önemli olduğuna işaret eden Aksakal, "DSP'nin kurucusu ve kuramcısı Bülent Ecevit, Kuzey Kıbrıs ile özdeşleşmiş barışın temsilcisi bir liderdir." dedi.

KTGB Başkanı Özuslu da siyaset insanı ve gazeteci Bülent Ecevit'in Kıbrıslı Türkler için ayrı bir öneme sahip olduğunu belirtti.

Aksakal, KTGB'de düzenlediği basın toplantısında, KKTC'de bulunmaktan onur duyduğunu söyledi.

DSP Genel Başkanı olarak ilk resmi yurt dışı ziyaretini KKTC'ye yaptığını belirten Aksakal, bu toprakların kolaylıkla vatan olmadığını hatırlattı.

Aksakal, Kıbrıs topraklarının asıl sahipleri Türklerin soykırıma maruz kaldığını belirterek "Kahraman mücahitlerimizin ve buradaki Türk halkının mücadelesi sonucunda gelişen 1974 Barış Harekatı'yla 15 Kasım 1983'te KKTC kuruldu." dedi.

DSP'nin kuruluş tarihinin, KKTC'nin kuruluş tarihinden bir gün öncesi olan 14 Kasım 1985 olarak özellikle seçildiğini anımsatan Aksakal, " Türkiye'de, kapısında KKTC bayrağı sürekli dalgalanan tek partidir DSP." diye konuştu.

Küçük ve Denktaş'ın mezarlarına ziyaret

Aksakal, daha sonra Kıbrıs Türk halkının varoluş ve özgürlük mücadelesinin lideri Dr. Fazıl Küçük ve Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ın mezarlarını ziyaret ederek çelenk bıraktı.

Demokrat Parti (DP) Genel Merkezi'ni ziyaret eden Aksakal, burada DP Lefkoşa Milletvekili Serdar Denktaş ile görüştü.

Aksakal ve beraberindekiler, son olarak Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri'yi ziyaret etti.

DSP Genel Başkanı Aksakal, KKTC'de ziyaretlerde bulundu

Aksakal, Kıbrıs, Dsp, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 07:29 Kaynak: AA
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