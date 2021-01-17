DSP Genel Başkanı Aksakal, merhum Rahşan Ecevit'i mezarı başında andı - Son Dakika

Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanı Önder Aksakal, DSP Kurucu Genel Başkanı merhum Rahşan Ecevit'i vefatının birinci yılında Devlet Mezarlığı'ndaki kabri başında andı.

DSP'den yapılan açıklamaya göre, Aksakal, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla getirilen kısıtlama koşullarında ziyareti gerçekleştirdiklerini hatırlatarak, parti mensuplarının duygu ve dualarını da beraberlerinde getirdiklerini bildirdi.

Salgın sonrasındaki anmalarda, Ecevit'in tüm sevenlerinin mezarı başında olmak isteyeceklerini belirten Aksakal, eski başbakanlardan Bülent Ecevit ve eşi Rahşan Ecevit'in kabirleri başında şunları kaydetti:

"Değerli Başbakanım, onursal Genel Başkanım, değerli Kurucu Genel Başkanım. Bilmenizi isteriz ki; demokratik solcular olarak emanetinizi yeniden parlamentoya taşımaya kararlıyız. Yaşadığımız tüm zorlukların tek çözüm adresi demokratik sol politikalardır. Biz de gösterdiğiniz yolda sizin ışığınızda yürümeye devam edeceğiz. Rahat uyuyun."

Salgın kısıtlamaları dolayısıyla kısıtlı katılımla gerçekleşen ziyarette Aksakal'a, Genel Başkan Yardımcısı Hasan Erçelebi de eşlik etti.

Rahşan Ecevit'in naaşı, vasiyeti üzerine DSP Onursal Genel Başkanı merhum Başbakan Bülent Ecevit'in yanına Devlet Mezarlığı'nda defnedilmişti.