DSP Genel Başkanı Aksakal: "Ormanlarımızı yakanlar için özel ceza rejimi uygulanmalı" - Son Dakika
Üye Girişi

DSP Genel Başkanı Aksakal: "Ormanlarımızı yakanlar için özel ceza rejimi uygulanmalı"

24.06.2022 21:43
DSP Genel Başkanı Aksakal: "Ormanlarımızı yakanlar için özel ceza rejimi uygulanmalı"

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, "Ormanlarımızı yakanlar için en ağır şekilde özel ceza rejimi uygulanmalıdır.

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, "Ormanlarımızı yakanlar için en ağır şekilde özel ceza rejimi uygulanmalıdır. Bu suçların failleri olası af kanunlarından asla faydalanmamalıdır." ifadelerini kullandı.

Aksakal, Muğla'nın Marmaris ilçesi Hisarönü Mahallesi Bördübet mevkisinde ormanlık alanda 21 Haziran'da çıkan yangınla ilgili yazılı açıklama yaptı.

Yangın failinin yakalanmasının memnuniyet verici olduğunu belirten Aksakal, şunları kaydetti:

"Yitip giden onca ağaç, onca yaban hayvanı. Sözün bittiği noktadayız açıkçası. Ormanlarımızı yakanlar için en ağır şekilde özel ceza rejimi uygulanmalıdır. Bu suçların failleri olası af kanunlarından asla faydalanmamalıdır. Marmaris yangınında failin yakalanması memnuniyet vericidir. Emeği geçen tüm güvenlik birimlerine şükranlarımı sunuyorum. Fakat yakalanan şahsın yargılaması da bir örnek teşkil etmelidir. Buradan davaya bakacak olan yargıçlara seslenmek isterim. Bu hain için karar ilk duruşmada verilmeli ve ibretialem için ölünceye kadar da dört duvar arasından çıkarılmamalıdır."

YORUMLAR
500
Marmaris'te ormanlar kül olmaya devam ediyor! Günün ilk ışıklarıyla acı tablo gün yüzüne çıktı Marmaris'te ormanlar kül olmaya devam ediyor! Günün ilk ışıklarıyla acı tablo gün yüzüne çıktı Son dakika gündem: Marmaris'teki orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor (4) Son dakika gündem: Marmaris'teki orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor (4)
Kaynak: AA

21 Haziran, Marmaris, Muğla, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel DSP Genel Başkanı Aksakal: 'Ormanlarımızı yakanlar için özel ceza rejimi uygulanmalı' - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
21:06 Dışişleri Bakanlığı: AB'nin, Doğu Akdeniz ve Ege Denizi'ne ilişkin uluslararası hukuka aykırı davranışları kabul edilemez
21:03 Sert düşen dolar, altını da etkiledi! Gram altın 970 lira seviyesine kadar çekildi
21:00 Emre Mor, Fenerbahçe'ye çok yakın! İstanbul'da görüşme olacak
20:40 BDDK'nın ticari kredi düzenlemesi sonrası dolar 80 kuruştan fazla düştü
20:23 BDDK'dan ticari kredi kullanımında yeni düzenleme: TL karşılığı 15 milyon TL'yi geçmeyen şirketlere, kredi verilebilecek
20:18 Prof. Dr. Yunus Kılıç, Türkiye'nin başrol oynadığı tahıl koridoru planının yol haritasını Haberler.com'a anlattı
20:09 19 yaşındaki futbolcu Bartuğ Elmaz, Marsilya ile anlaşma sağladı
19:54 Galatasaray, gözünü Paris Saint-Germain'in yıldız futbolcusu Idrissa Gueye'ye dikti! İlk görüşme gerçekleşti
19:34 46 yaşındaki adam, evinde sırtından vurulmuş halde bulundu
18:43 Milan'ın şampiyonluk kutlamalarında kendisine sataşan Zlatan Ibrahimovic'e sert cevap verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.06.2022 21:49:53. #1.12#
SON DAKİKA: DSP Genel Başkanı Aksakal: "Ormanlarımızı yakanlar için özel ceza rejimi uygulanmalı" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement