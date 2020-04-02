DSP Genel Başkanı Aksakal, partililerle video konferans düzenledi - Son Dakika

Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanı Önder Aksakal, topyekun sokağa çıkma yasağı yerine, sokağa çıkışın etkili şekilde kontrol altına alınması için net ve kesin tedbirlerin ortaya konulmasının önemli olduğunu belirtti.

Aksakal, yazılı açıklamasında, partililerle video konferansla gerçekleştirdiği toplantıdaki değerlendirmelerini paylaştı.

Türkiye ve dünyanın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle sıkıntılı bir süreçten geçtiğini vurgulayan Önder Aksakal, sıkıntıların temelinde yanlış Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi politikalarının olduğunu savundu.

Devletin öncelikle halkını ve kaynaklarını koruma mecburiyetinde olduğunu aktaran Aksakal, "Bu açıdan da milliyetçi, vatansever, halkçı bir temelde önlem ve uygulamaların hayata geçirilmesi elzemdir." değerlendirmesini yaptı.

DSP Genel Başkanı Aksakal, sokağa çıkma yasağı iddialarına ilişkin ise şunları kaydetti:

"Topyekun bir sokağa çıkma yasağının getirilmesi yerine, sokağa çıkışın etkili şekilde kontrol altına alınması için net ve kesin tedbirlerin ortaya konulması, koruyucu hizmetler başta olmak üzere devletin varlığını, milletin birliğiyle perçinleyecek uygulamaların hayata geçirilmesinin daha önemli olduğunu düşünüyoruz."

Hükümetin attığı adımların olumlu ancak yetersiz olduğunu ifade eden Aksakal, "Toplumun sığınacağı tek bir kapı vardır, o da anayasal kapsamda sosyal devlet kapısıdır. Dolayısıyla devlet halkına bu güvenceyi verdiği gibi aynı zamanda hissettirmelidir." açıklamasında bulundu.

Bağış kampanyaları tartışmalarının Türkiye'nin gücünü dünya devletleri karşısında tartışmaya açtığını savunan Önder Aksakal, "Bağış, kişisel bir tercih ve iradedir. Bunun belirli kalıplara sokulması yanlıştır." ifadesini kullandı.