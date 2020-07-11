DSP Genel Başkanı Aksakal: "Seçimlerle başa gelmiş hiçbir yönetimin darbeyle uzaklaştırılmasına göz... - Son Dakika

DSP Genel Başkanı Aksakal: "Seçimlerle başa gelmiş hiçbir yönetimin darbeyle uzaklaştırılmasına göz...

Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanı Önder Aksakal, demokratik seçimlerle başa gelmiş hiçbir yönetimin darbeyle görevden uzaklaştırılmasına göz yummayacaklarını söyledi.

Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanı Önder Aksakal, demokratik seçimlerle başa gelmiş hiçbir yönetimin darbeyle görevden uzaklaştırılmasına göz yummayacaklarını söyledi.

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Aksakal, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin 4'üncü yılı dolayısıyla AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Darbe kalkışmasının emperyalist sistemin Türkiye devletini topyekün ele geçirme projesinin son aşaması olduğunu belirten Aksakal, bu kalkışmanın 100 yıl önce Mustafa Kemal öncülüğünde kanla sulanan toprakların yeniden vatan yapılmasına karşı bir intikam girişimi olduğunu dile getirdi.

Devleti ele geçirmeye çalışan FETÖ terör örgütünün ulusal kurtuluş savaşını yöneten Türkiye Büyük Millet Meclisini hedef aldığını ve Cumhurbaşkanı'nı derdest ederek yönetime el koymaya çalıştığını söyleyen Aksakal, şöyle devam etti:

"Siyaseten politikalarına destek vermezsek bile demokratik seçimlerle başa gelmiş hiçbir yönetimin askeri darbeyle görevden uzaklaştırılmasına asla göz yummayız. Demokratik Sol Parti böyle bir mücadelenin sonrasında 12 Eylül darbecilerinden icazet almaksızın kurulmuştur. Bu duruşumuz ve düşüncemiz ilk günkü gibi kararlılıkla sürdürülmektedir."

15 Temmuz gecesinde yurtsever, devletine ve milletine bağlı tüm vatandaşların darbeye karşı direndiğini vurgulayan Aksakal, "Vatanı ve devleti için canını siper eden güvenlik güçlerimiz ve tankların önüne yatarak, kurşunlara kendini siper ederek bu hain girişimi engelleyen yurttaşlarımız sayesinde bu plan suya düşürülmüştür." değerlendirmesini yaptı.

"Emperyalizmin hevesi asla bitmeyecektir"

Halkın meydanlara çağrılmasının darbeye karşı direncin en önemli kırılma noktası olduğunun altını çizen Aksakal, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Eğer o gün darbecilerin beklediği gibi Cumhurbaşkanı can derdine düşüp ülkeyi terk etmeyi tercih etseydi sonuç çok daha farklı oluşabilirdi. Ama Sayın Cumhurbaşkanı'nın halkı meydanlara çağırması, yurttaşların da vatan bilinciyle ve demokrasiye olan inancıyla darbecilere direnmesi evdeki hesabın bozulması sonucunu doğurmuştur. Türkiye devleti uyanık durmak mecburiyetindedir. Emperyalizmin bu hevesi asla bitmeyecektir. İçimizdeki iş birlikçilerinin bu emellerine ulaşabilmek için kendi siyasi ikballerini bunların emelleriyle birleştirebileceklerini unutmamalıyız. Ama şu net olarak ortaya çıkmıştır ki asil Türk milleti bu vatanı asla ve asla savunmasız bırakmayacaktır."

"Devlet 15 Temmuz'da gereğini yapmıştır"

Kadim yapısıyla her türlü melaneti bertaraf edebilme olgunluğunu taşıyan bir devletin sahibi olduklarını aktaran Aksakal, şunları kaydetti:

"Bu devlet bizlere piyangodan çıkmadı. Kan ve irfanla kuruldu, her karış toprağı şehitlerimizin kanlarıyla yoğruldu. Her kim ki vatanı ve milletiyle bölünmez bir bütün olan Türkiye Cumhuriyeti'ne ihanet etmeyi aklından geçirirse devlet her zaman onların ensesinde olmaya devam edecektir. Atatürk'ün öncülüğünde kurulan bu devlet ve et ile tırnak olmuş bu millet asla bölünemez. 15 Temmuz işte bu duyguların tezahür ettiği, yeniden vücut bulduğu anlamlı bir gündür. Devlet, 15 Temmuz'da gereğini yapmıştır ve bundan sonra da yapmaya devam edecektir."

Aksakal, Türkiye, Dsp, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.07.2020 11:13 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel DSP Genel Başkanı Aksakal: 'Seçimlerle başa gelmiş hiçbir yönetimin darbeyle uzaklaştırılmasına göz... - Son Dakika
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