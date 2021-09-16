DSP Genel Başkanı Aksakal: "Türkiye Batı'nın sığınmacı deposu değildir" - Son Dakika

Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanı Önder Aksakal, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Suriye başta olmak üzere mültecilerin ülkelerine döndürülmesi çalışmalarıyla ilgili açıklamalarını, "Türkiye Batı'nın sığınmacı deposu değildir. Niyet doğrudur, en kısa sürede sonuçlandırılmalıdır." şeklinde değerlendirdi.

Parti Genel Merkezi'nde basın toplantısı düzenleyen Aksakal, Kovid-19 salgını dolayısıyla normal yaşam koşullarına hep birlikte dönebilmenin ancak kurallara tam riayetle olacağını belirterek aşılarını yaptırmayanları sağlık merkezlerine başvurmaya çağırdı.

Önder Aksakal, ortaöğretim 12'nci sınıflarda okutulacak "Türkiye Cumhuriyeti İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük" kitabında, birtakım yanlış ve maksatlı olarak tahrif edilmiş bilgiler, olaylar ve içerikler bulunduğunu savundu. Aksakal, "Özellikle Demokratik Sol Parti'nin kurucusu, Kıbrıs Barış Harekatının mimarı, Kıbrıs Fatihi, emekçi halkın Karaoğlan'ı Bülent Ecevit'i karalamaya yönelik bir gayretkeşliğe tanık oluyoruz. Her konuda olduğu gibi bu konuda da iktidarı uyarıyorum. Devletin kılcal damarlarına kadar sızmış, Cumhuriyet ve laiklik düşmanı hain FETÖ terör örgütü ve bunların türevleri ile mücadelede samimi iseniz bu çağrılarımıza kulak vermek zorundasınız. Şayet bunlarla mücadele ediyor gibi görünüp, perde arkasında bu gibi yapılarla gizlice iş tutuyorsanız bu da bir gün ortaya çıkar ve asil Türk milleti bunun hesabını misliyle sorar." diye konuştu.

DSP olarak seçimlere yönelik hazırlıklarını aralıksız sürdürdüklerini aktaran Önder Aksakal, oluşturulacak şartlar çerçevesinde stratejilerini, A, B, C planlarını, yetkili kurullarda yapacakları değerlendirmelerle belirleyeceklerini ifade etti.

Önder Aksakal, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun "Suriye başta olmak üzere mültecilerin ülkelerine döndürülmesi için çalışmalarımız var." şeklindeki açıklamalarını da şöyle değerlendirdi:

"Dışişleri Bakanı Sayın Mevlüt Çavuşoğlu'nun önceki gün açıkladığı, Suriyeliler dahil tüm sığınmacıların kendi ülkelerine gönderilmesi yönündeki kararlılıkları, Demokratik Sol Parti olarak öteden beri önerdiğimiz bir uygulamadır ve bu uygulamanın hayata geçirilmesi doğrultusunda hiçbir zorluk bizleri ürkütmemelidir. Türkiye Batı'nın sığınmacı deposu değildir. Niyet doğrudur, en kısa sürede sonuçlandırılmalıdır."

Havaların soğuduğunu, halkın ısınma problemlerinin yine gündeme geleceğini ifade eden Aksakal, hükümetin en kısa zamanda bu konuyu gündemine alması ve halka "doğalgaza zam yapılmayacağı" güvencesini vermesi gerektiğini de kaydetti.