DSP Genel Başkanı Aksakal, yeni asgari ücreti değerlendirdi - Son Dakika

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, yeni asgari ücrete ilişkin "Dar gelirli çalışanlarımızı bir nebze nefes aldıracak nitelikte görsek de sorunun çözümüne kalıcı bir katkı koymaktan uzak olduğu açıktır." ifadesini kullandı.

Aksakal, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında 2022'de uygulanacak asgari ücreti değerlendirdi.

Yeni asgari ücretin emekçilere ve işverenlere hayırlı olmasını dileyen Aksakal, "4 bin 253 lira olarak tespit edilen asgari ücreti dar gelirli çalışanlarımızı bir nebze nefes aldıracak nitelikte görsek de sorunun çözümüne kalıcı bir katkı koymaktan uzak olduğu açıktır." dedi.

Asgari ücret üzerinden alınan Gelir ve Damga vergilerinin kaldırılması kararının isabetli bir yaklaşım olduğunu belirten Aksakal, bu konuda Anayasanın ilgili maddesindeki hükümler kapsamında yasal bir düzenlemeye gereksinim olduğuna işaret etti.

Aksakal, bununla ilgili ivedi bir çalışmanın TBMM'ye getirilmesi gerektiğin vurguladı.

Ekonomideki bazı gelişmelere ve döviz kurundaki artışa dikkati çeken Aksakal, şunları kaydetti:

"Bu süreçte son siyasi, ekonomik ve toplumsal olaylara ve gelişmelere baktığımızda seçimlerin daha erken bir zamanda yapılmasını zorunlu kılacağına işaret etmektedir. Bu durumda bir başka önemli detay gündemin birincisi konusu haline gelecektir ve seçimlerin Haziran 2023'de zamanında yapılması konusunda kararlı görünen Sayın Cumhurbaşkanı, yeniden aday olması halinde nitelikli bir tartışmanın fitilini de ateşlemiş olacağını hesaba katmalıdır."

Aksakal, erken ya da zamanında yapılacak seçimlerde DSP'nin h