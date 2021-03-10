DSP Genel Başkanı Aksakallı: "Belediye başkanlarının asli görevlerine odaklanmaları yurttaşlara saygının gereğidir" - Son Dakika

DSP Genel Başkanı Aksakallı: "Belediye başkanlarının asli görevlerine odaklanmaları yurttaşlara saygının gereğidir"

10.03.2021 15:31

Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanı Önder Aksakallı, belediye başkanlarının "ülkenin başka mecralarında, başka ikballer peşinde koşmak" yerine asli görevlerine odaklanmaları gerektiğini belirterek, "Bu kendilerinden hizmet bekleyen yurttaşlara ya da en azından kendi seçmenlerine karşı...

Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanı Önder Aksakallı, belediye başkanlarının "ülkenin başka mecralarında, başka ikballer peşinde koşmak" yerine asli görevlerine odaklanmaları gerektiğini belirterek, "Bu kendilerinden hizmet bekleyen yurttaşlara ya da en azından kendi seçmenlerine karşı olması öngörülen saygının gereğidir diye düşünüyorum." dedi.

Aksakallı, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Devletin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri konusunda yeterince tespit yapmasına ve tedbir kurallarını oluşturmasına rağmen yerel yönetimlerde bu kurallara uyumda eksikliklerin bulunduğunu ifade eden Aksakallı, "bu konuda İstanbul başta olmak üzere büyükşehir belediyeleri ve yerel yönetimlerin beceriksizliğinin ortaya çıktığını" öne sürdü.

Tatil ve uzaktan çalışma nedeniyle trafiğe çıkmayan servis araçlarının belediyeler tarafından denetimli toplu taşıma hizmetlerine dahil edilmesiyle toplu taşımadaki yoğunluğun büyük ölçüde ortadan kalkacağını dile getiren Aksakallı, "Oysa, belediye başkanlarının ülkenin başka mecralarında, başka ikballer peşinde koşmak yerine asli görevlerine odaklanmaları, kendilerinden hizmet bekleyen yurttaşlara ya da en azından kendi seçmenlerine karşı olması öngörülen saygının gereğidir diye düşünüyorum." diye konuştu.

"Un için nakliye bedelini devlet karşılasın"

Aşılama programında yeterli düzeyde bir çalışmanın hayata geçirilemediğini, ortaya konulan istatistiki rakamların inandırıcılıktan uzak olduğunu ileri süren Aksakallı, yerli aşı konusunda Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın kamuoyunu aydınlatıcı bir açıklama yapması gerektiğini söyledi.

Ekmek zamlarına ilişkin görüşlerini de aktaran Akasakallı, ekmeğin temel ham maddesi un için nakliye bedelini devletin karşılamasını ve ülkenin her noktasında ekmeğin aynı gramaj ve fiyattan satılmasını önerdi.

" Papa'nın ziyareti bir din adamının ilahi duygularıyla izah edilemez"

Katoliklerin ruhani lideri Papa Franciscus'un Irak'a ziyaretine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Aksakallı, şunları kaydetti:

"Bir buçuk milyon Müslüman bu bölgede Amerikan askerlerinin silahlarından çıkan kurşunlarla, uçaklarından atılan bombalarla, Ebu Gureyb Cezaevi'ndeki işkencelerde katledilirken gıkı çıkmayan Papa'nın bugün bölgeye ziyaret gerçekleştirip 'Ölümler olmasın' demesi, Hz. İbrahim'in doğduğu Ur antik kentinde Kur'an dinleyip Müslüman ve Yahudi cemaat temsilcileriyle sözde dua etmesi sadece bir din adamının ilahi duygularıyla izah edilemez. Tarihin tüm evrelerinde İslam dünyası ile olan husumetlerini gerektiğinde ve çoğu kez savaşla ortaya koyan bu anlayıştan bölgesel barışın oluşmasına bir katkı sunmasını beklemek hayalcilikten başka bir şey olamaz."

DSP Genel Başkanı Aksakallı: Belediye başkanlarının asli görevlerine odaklanmaları yurttaşlara saygının gereğidir
DSP Genel Başkanı Aksakallı: Belediye başkanlarının asli görevlerine odaklanmaları yurttaşlara saygının gereğidir
DSP Genel Başkanı Aksakallı: Belediye başkanlarının asli görevlerine odaklanmaları yurttaşlara saygının gereğidir
DSP Genel Başkanı Aksakallı: Belediye başkanlarının asli görevlerine odaklanmaları yurttaşlara saygının gereğidir

Müslüman, İstanbul, Papa, Dsp, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika DSP Genel Başkanı Aksakallı: 'Belediye başkanlarının asli görevlerine odaklanmaları yurttaşlara saygının gereğidir' - Son Dakika


Son Dakika

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten papa pulundaki harita skandalına sert tepki: Hiçbir hükmü yoktur Şüphe uyandıran ölüm! Bir kadın başından silahla vurulmuş halde bulundu Nagihan Karadere'den Survivor Çağrı'nın kavgasına yorum: Yaptığı yanlış ama diskalifiye edilmemeli Bilim Kurulu toplantısı başladı! Masada üç kritik konu var Son Dakika: Erdoğan ve Putin, Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde üçüncü ünitenin temelini attı Sosyal medya gelirleri maaşlarını geçince istifa ettiler! Şimdi 3 milyon takipçileri var Derya Şensoy, gözyaşları içinde babası Ferhan Şensoy'un Rasim Öztekin'e yazdığı mektubu okudu 97 yıl sonra öğrendiler! Savaşta öldüğünü sandıkları dedelerinden 4 milyon lira değerinde miras kaldı
Ricardo Sa Pinto, personel ekibi ve yardımcılarını maç toplantısına almadı Ricardo Sa Pinto, personel ekibi ve yardımcılarını maç toplantısına almadı         
19:21
Böbrek nakli için iki ameliyata giren Hakan Taşıyan'ın sağlık durumu iyiye gidiyor Böbrek nakli için iki ameliyata giren Hakan Taşıyan'ın sağlık durumu iyiye gidiyor         
19:15
Meteoroloji uyardı! 7 kente kuvvetli kar yağışı geliyor Meteoroloji uyardı! 7 kente kuvvetli kar yağışı geliyor         
18:20
İnşaat alanında ölü bulunan iki kardeşin soruşturmasında tutuklanan inşaat sahibinin ifadesi ortaya çıktı İnşaat alanında ölü bulunan iki kardeşin soruşturmasında tutuklanan inşaat sahibinin ifadesi ortaya çıktı         
17:34
İkinci el otomobilde fiyatlar düşünce satışlar arttı İkinci el otomobilde fiyatlar düşünce satışlar arttı         
17:00
Babası tarafından boğularak öldürülen Hüseyin'in annesi yürekleri dağladı: Bensiz yatamaz, toprak soğuk olur Babası tarafından boğularak öldürülen Hüseyin'in annesi yürekleri dağladı: Bensiz yatamaz, toprak soğuk olur         
15:35
Myanmar'da polislerin önünde diz çöken rahibe, Myanmar'da polislerin önünde diz çöken rahibe, "Çocukları vurmayın, beni vurun" diye yalvardı         
14:17
Dünyanın en iyi 500 üniversitesi listesine Türkiye'den sadece Koç Üniversitesi girdi Dünyanın en iyi 500 üniversitesi listesine Türkiye'den sadece Koç Üniversitesi girdi         
14:03
Rozet taktığı ismin şikayeti üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan jet talimat: Hemen halledin Rozet taktığı ismin şikayeti üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan jet talimat: Hemen halledin         
12:24
Normalleşmeyi çok yanlış anladık! 9 il daha alarm veriyor, cumartesi yasağı geri gelebilir Normalleşmeyi çok yanlış anladık! 9 il daha alarm veriyor, cumartesi yasağı geri gelebilir         
12:01
Burak Deniz, uzun süredir aşk yaşadığı Didem Soydan'la fotoğrafını paylaştı Burak Deniz, uzun süredir aşk yaşadığı Didem Soydan'la fotoğrafını paylaştı         
11:53
Uçak kazasından kurtulan pilot 36 gün sonra bulundu! Kuş yumurtaları ve bitkileri yiyerek hayatta kalmış Uçak kazasından kurtulan pilot 36 gün sonra bulundu! Kuş yumurtaları ve bitkileri yiyerek hayatta kalmış         
11:34
Müge Anlı'da ilginç olay! Miraç Kandili'nden söz ederken ekrana Sevgililer Günü görseli geldi Müge Anlı'da ilginç olay! Miraç Kandili'nden söz ederken ekrana Sevgililer Günü görseli geldi         
10:11
İnternetten alışveriş yapan kardeşi dolandırılınca, kurduğu planla dolandırıcıları ifşa etti İnternetten alışveriş yapan kardeşi dolandırılınca, kurduğu planla dolandırıcıları ifşa etti         
10:09
"Oxford'da okuyorum" diyen kızının emlakçı olduğunu öğrenen çiçekçi anne yıkıldı         
09:50
Cüneyt Çakır, Şampiyonlar Ligi'nde geceye damga vurdu! Golü iptal etti, penaltı verdi Cüneyt Çakır, Şampiyonlar Ligi'nde geceye damga vurdu! Golü iptal etti, penaltı verdi         
00:48
Eski model Karahan Çantay, trafik kazasında hayatını kaybetti Eski model Karahan Çantay, trafik kazasında hayatını kaybetti         
23:05
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.03.2021 19:50:32. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: DSP Genel Başkanı Aksakallı: "Belediye başkanlarının asli görevlerine odaklanmaları yurttaşlara saygının gereğidir" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei