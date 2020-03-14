DSP Genel Başkanı Önder Aksakal 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutladı - Son Dakika
Son Dakika Politika DSP Genel Başkanı Önder Aksakal 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutladı - Son Dakika

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutladı

6 saat önce

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutladı.

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutladı, System.String[]

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutladı.

Aksakal, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Sağlık çalışanlarının en yoğun şekilde görev üstlendiği özel bir dönemde olunduğunun altını çizen Aksakal, şunları kaydetti:

"Dünyayı etkisi altına alan bir salgın hastalıkla baş etmeye çalışan tüm doktorlarımıza, hemşirelerimize, çevre ve sağlık teknisyenlerimize, idari personellerimize kolaylıklar diliyorum.

Gecesini gündüzüne katan, Allah'ın yarattığı her tür canlı için emek sarf eden tüm sağlık emekçilerinin 14 Mart Tıp Bayramı'nı yürekten kutluyorum."

Tıp Bayramı, Aksakal, 14 Mart, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.03.2020 11:06 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

KKTC'de koronavirüs sebebiyle ikinci bir emre kadar cuma namazı dahil toplu ibadetler eda edilmeyecek
İmamoğlu'nun Gezegen Mehmet'in "Demirtaş" sorusuna verdiği yanıt sosyal medyada gündem oldu AK Parti'nin hafta sonu yapılacak kongreleri koronavirüs nedeniyle ertelendi Almanya'da koronavirüs hastalarına bakan Türk hemşire, 60 yaş üstü kişileri uyardı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.03.2020 17:53:54. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: DSP Genel Başkanı Önder Aksakal 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]