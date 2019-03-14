Son Dakika Haberleri: DSP Genel Başkanı Önder Aksakal Açıklaması

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal Açıklaması

1 saat önce

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, Türkiye 2023 seçimlerine giderken halk, etkisi tamamen sıfırlanmış bir muhalefetten kurtulma arzusu içinde olduğunu belirterek, "Halkta böyle bir beklenti var." dedi.

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal Açıklaması, System.String[]
DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, Türkiye 2023 seçimlerine giderken halk, etkisi tamamen sıfırlanmış bir muhalefetten kurtulma arzusu içinde olduğunu belirterek, "Halkta böyle bir beklenti var." dedi.

Aksakal, Menteşe ilçesi Zihni Derin Caddesi'ndeki işletmeleri ziyaret etti, vatandaşlarla sohbet etti.

Yerel seçimlerde partisine destek isteyen Aksakal, parti binasında gazetecilere yaptığı açıklamada, toplumla yoğun şekilde buluşmaya başladıklarını söyledi.

Muhalefetin Türkiye'de iki kutuplu bir siyaseti besler hale geldiğini ifade eden Aksakal, şöyle konuştu:

"Parlamentoda dirayetli bir muhalefet yapısı yok. 31 Mart seçimlerinin şöyle bir önemi var. Türkiye 2023 seçimlerine giderken halk, etkisi tamamen sıfırlanmış bir muhalefetten kurtulma arzusu içinde. Halkta böyle bir beklenti var. Muhalefetin kendi iç çekişmelerinden kurtulamadı. Ülkenin genel siyasetiyle maalesef uğraşamıyor. Buna zaman ayıramıyor. Bu iç dinamiklerinin hareketliliğinden dolayı, antidemokratik uygulamalarla kendi içlerinde de bir ayrışmayı beraberinde getiriyor. Dolayısıyla insanlar ister istemez, halka yararlı işler yapabilecekleri bir kapı arayışına yöneldiler."

Ocak ayından itibaren bu taleplerin daha üst düzeylere çıktığını anlatan Aksakal, bu nedenle DSP'ye bazı katılımlar gerçekleştiğini, bu katılımlarla birlikte DSP'nin ülke gündemine yeniden oturduğunu dile getirdi.

Önder Aksakal, her geçen gün halka daha fazla ulaştıklarını belirterek, "31 Mart akşamı sandıklar açıldığında Türkiye ana muhalefet partisini değiştirmiş olacak." dedi.

Programa, Menteşe Belediye Başkan Adayı Ali Durna, meclis üyesi adaylar ve partililer katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 03:23 Kaynak: AA

Türkiye, Aksakal, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Avrupa Birliği Türkiye'ye Suriyeliler İçin 1,5 Milyar Euro Verecek Bayılan Vatandaşın Yardımına Koşanlar, Gerçeği Öğrenince Hızla Uzaklaştı

HDP'den Demirtaş Açıklaması: Cezaevinde Olmasaydı Cumhurbaşkanı Olacaktı Kürdistan Bölgesel Yönetimi Başbakanı Neçirvan Barzani'den Türkiye'ye Zeytin Dalı: Yakın İş Birliği İçerisinde Olmak İstiyoruz
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.3.2019 17:04:03. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: DSP Genel Başkanı Önder Aksakal Açıklaması
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]