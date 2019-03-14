DSP Genel Başkanı Önder Aksakal Açıklaması

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal
, Türkiye
2023 seçimlerine giderken halk, etkisi tamamen sıfırlanmış bir muhalefetten kurtulma arzusu içinde olduğunu belirterek, "Halkta böyle bir beklenti var." dedi.
Aksakal, Menteşe ilçesi Zihni Derin Caddesi'ndeki işletmeleri ziyaret etti, vatandaşlarla sohbet etti.
Yerel seçimlerde partisine destek isteyen Aksakal, parti binasında gazetecilere yaptığı açıklamada, toplumla yoğun şekilde buluşmaya başladıklarını söyledi.
Muhalefetin Türkiye'de iki kutuplu bir siyaseti besler hale geldiğini ifade eden Aksakal, şöyle konuştu:
"Parlamentoda dirayetli bir muhalefet yapısı yok. 31 Mart seçimlerinin şöyle bir önemi var. Türkiye 2023 seçimlerine giderken halk, etkisi tamamen sıfırlanmış bir muhalefetten kurtulma arzusu içinde. Halkta böyle bir beklenti var. Muhalefetin kendi iç çekişmelerinden kurtulamadı. Ülkenin genel siyasetiyle maalesef uğraşamıyor. Buna zaman ayıramıyor. Bu iç dinamiklerinin hareketliliğinden dolayı, antidemokratik uygulamalarla kendi içlerinde de bir ayrışmayı beraberinde getiriyor. Dolayısıyla insanlar ister istemez, halka yararlı işler yapabilecekleri bir kapı arayışına yöneldiler."
Ocak ayından itibaren bu taleplerin daha üst düzeylere çıktığını anlatan Aksakal, bu nedenle DSP'ye bazı katılımlar gerçekleştiğini, bu katılımlarla birlikte DSP'nin ülke gündemine yeniden oturduğunu dile getirdi.
Önder Aksakal, her geçen gün halka daha fazla ulaştıklarını belirterek, "31 Mart akşamı sandıklar açıldığında Türkiye ana muhalefet partisini değiştirmiş olacak." dedi.
Programa, Menteşe Belediye Başkan Adayı Ali Durna
, meclis üyesi adaylar ve partililer katıldı.