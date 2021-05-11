DSP Genel Başkanı Önder Aksakal'dan İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına ilişkin, "Bu mezalim, bu soykırım durdurulmalıdır, BM acilen toplantıya çağırılmalıdır." ifadelerini kullandı.

Aksakal, İsrail'in saldırılarına ilişkin yayımladığı mesajında, "yayılmacı ve terörist İsrail devletinin masum insanları katletmeyi sürdürdüğünü" belirtti.

Doğu Kudüs'te, Mescid-i Aksa'da, Gazze'de dün "siyonist İsrail"in baskın ve saldırılarında dokuzu çocuk 20 Filistinlinin daha yaşamını yitirdiğini hatırlatan Önder Aksakal, şunları kaydetti:

"Her fırsatta insan hakları konusunda Türkiye'ye çemkiren AB ülkeleri neredesiniz? Sözde 'Müslüman' Arap ülkeleri neredesiniz? Bu mezalim, bu soykırım durdurulmalıdır, BM acilen toplantıya çağırılmalıdır. Türkiye'ye düşen görev, hamaset beyanatları yapmak değil, İsrail'e derhal nota vermek ve ticari ilişkileri askıya almaktır."