DSP Genel Başkanı Önder Aksakal'dan yeni adli yıl açılış mesajı Açıklaması - Son Dakika

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, "Bir asırdır yaşadığımız ve sonsuza kadar yaşatmaya söz verdiğimiz laik, demokratik, hukuk devleti nitelikli Cumhuriyetimizi, elbette terazisi doğru tartan bir adalet sistemiyle payidar kılabiliriz." ifadesini kullandı.

Aksakal, yeni adli yılın açılışı dolayısıyla yayımladığı mesajında, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün gösterdiği çağdaş uygarlık hedefine giden yolda, sahiplenilecek ve sürekli geliştirilerek yüceltilecek en önemli kavramın, "Adalet mülkün temelidir" özdeyişinde anlamını bulan çalışmalar olması gerektiğini belirtti.

Küresel emperyalizmin yeni işgal stratejileri içerisinde yer alan ve toplumların her türlü değer yargılarını dejenere ederek, gerçekleştirmeye çalıştığı bu yöntemin öncelikli hedefinin adalet mekanizmasını zayıflatmak ve adalete güveni yok etmek olduğunu belirten Aksakal, "Bir asırdır yaşadığımız ve sonsuza kadar yaşatmaya söz verdiğimiz laik, demokratik, hukuk devleti nitelikli Cumhuriyetimizi, elbette terazisi doğru tartan bir adalet sistemiyle payidar kılabiliriz." açıklamasında bulundu. ???????