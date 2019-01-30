Son Dakika Haberleri: DSP Genel Başkanı Önder Aksakal: "Mustafa Sarıgül, DSP'ye Başvurusunu Yaptı"

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal: "Mustafa Sarıgül, DSP'ye Başvurusunu Yaptı"

16 dakika önce

IHAAW132056-SIY/30-01-2019- DSP Genel Başkanı Önder Aksakal: "Mustafa Sarıgül, DSP'ye başvurusunu yaptı" 30.01.2019 13: 20: 56 TSI NNNN.

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal:
IHAAW132056-SIY/30-01-2019

- DSP Genel Başkanı Önder Aksakal: "Mustafa Sarıgül, DSP'ye başvurusunu yaptı" 30.01.2019 13: 20: 56 TSI
NNNN - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 01:27 Kaynak: İHA

Turkish Seat Industry, Mustafa Sarıgül, Aksakal, Politika
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