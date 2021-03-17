DSP Genel Başkanı Önder Aksakal ÖTV'nin kaldırılmasını istedi - Son Dakika

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal ÖTV'nin kaldırılmasını istedi

17.03.2021 15:35
DSP Genel Başkanı Önder Aksakal ÖTV'nin kaldırılmasını istedi, System.String[]

Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanı Önder Aksakal, Ekonomi Reform Paketi'ne ilişkin, ekonomiyi canlandırma adına 20 yıldır kaldırılamayan ÖTV'nin kaldırılmasını beklediklerini belirtti.

Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanı Önder Aksakal, Ekonomi Reform Paketi'ne ilişkin, ekonomiyi canlandırma adına 20 yıldır kaldırılamayan ÖTV'nin kaldırılmasını beklediklerini belirtti.

Aksakal, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Konuşmasına "Andımız"ı okuyarak başlayan Aksakal, "Andımız içerisinde yer alan hangi duygu, kimlik veya ideal sizi rahatsız etti? Son Türk devletini kuran ve düşmanlarının bile önünde saygı ile eğildiği, başarısını takdir ettiği bir yüce kişiliğin, yani Atatürk'ün resmi 'devlet nişanlarında' yer almayacak da kimin resmi yer alacak?" diye konuştu.

Danıştayın Andımız kararıyla ilgili eleştirilerde bulunan Aksakal, "Türkiye Cumhuriyeti devletinin anayasal düzenini değiştirmek, laik, demokratik Cumhuriyet ilkeleri yerine şeriat hükümleriyle bir sözde din devleti kurma hayali içinde yargıyı işgali altına alan ve 12 Eylül 2010 Anayasa Referandumuyla birlikte Anayasa Mahkemesi üyelerinin yemin metninde bile değişikliğe yönelik kalkışma cüreti gösteren FETÖ terör örgütünün kripto unsurları Danıştayda da halen hüküm mü sürmektedir?" dedi.

Aksakal, bazı muhalefet partilerine yönelik, "İşte bakın, dün bir, bugün iki. Aynı partinin mensuplarıyken Cumhurbaşkanıyla ters düşüp kendilerince yeni parti kuranlar, şimdi gerçek zihniyetlerini de ortaya koymaktan çekinmiyorlar. Stratejik derinlik öngörüsüzlüğüyle ülkeyi Suriye bataklığına sürükleyenler, Emevi Camisi'nde namaz kılmaya giderken Emevilerin Türkiye camilerinde namaz kılmasına sebep olanlar, demek ki boşuna 'Serok Ahmet' diye karşılanmamış o zamanlar." ifadelerini kullandı.

Andımız ile ilgili yanlıştan dönülmesi çağrısında bulunan Aksakal, "Eğer Sayın Cumhurbaşkanı tek millet kavramını Türk milleti olarak sayıyorsa çıkaracağı bir Kararname ile sorunu çözmelidir." değerlendirmesinde bulundu.

Aksakal, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından geçtiğimiz günlerde açıklanan Ekonomi Reform Paketi'nin umulan ve beklenilen boyutta olmadığını öne sürdü. Aksakal, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz beklerdik ki madem reform adı veriyorsunuz, 850 bin esnafı koruyup kollayacak bir düzenleme getiriyorsunuz, onların Bağ-Kur primlerini devlet üstlensin. Beklerdik ki halkın cebinden çıkanı azaltarak ekonomiyi canlandırma adına 20 yıldır kaldırılamayan ÖTV kaldırılsın. Beklerdik ki hangi eğitim düzeyinde olursa olsun işe yerleştirilememiş ancak anne babasının kazandığından pay alarak işsizlik dönemini yaşayan gençlerin, genel sağlık sigortası mükellefi yapılması gibi absürt uygulama ortadan kaldırılsın. İşte o zaman bir gerçek reform paketinden söz edilebilir. Sıradan vatandaşın içeriğini anlamakta zorlanacağı bu çalışmanın bir de gereğinden fazla ayrıntılarla ortaya konulması beklentilerin gücünü zayıflatmaktadır."

Dış politikadaki gelişmeleri de yakından takip ettiklerini belirten Aksakal, "Demokratik Sol Parti olarak bölge merkezli dış politika anlayışımızda ne denli haklı olduğumuz, yaşanan tüm süreçlerde gün yüzüne çıkıyor." değerlendirmesini yaptı.

Ekonomi, Reform, Türk, Dsp, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel DSP Genel Başkanı Önder Aksakal ÖTV'nin kaldırılmasını istedi - Son Dakika


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