DSP Genel Başkanı Aksakal'dan TDP Genel Başkanı Sarıgül'ün af çağrısına destek Açıklaması - Son Dakika
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DSP Genel Başkanı Aksakal'dan TDP Genel Başkanı Sarıgül'ün af çağrısına destek Açıklaması

15.09.2022 15:28
DSP Genel Başkanı Aksakal'dan TDP Genel Başkanı Sarıgül'ün af çağrısına destek Açıklaması

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül'ün tüm siyasi partilere yaptığı af çağrısını önemsediğini belirterek, "Devlet, bugünkü koşullarda, ekonomik mükellefiyetlerini zamanında yerine getirememiş ve hukuki takibe maruz kalmış yurttaşlara ekonomik bir af getiriyorsa...

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül'ün tüm siyasi partilere yaptığı af çağrısını önemsediğini belirterek, "Devlet, bugünkü koşullarda, ekonomik mükellefiyetlerini zamanında yerine getirememiş ve hukuki takibe maruz kalmış yurttaşlara ekonomik bir af getiriyorsa kader mahkumlarına da vicdani bir yaklaşımı göstermelidir." dedi.

Aksakal, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, gündemi değerlendirdi.

Yeni eğitim ve öğretim yılının başlamasının, özellikle dar gelirli kesimlerde önemli sorunları da gün yüzüne çıkardığını belirten Aksakal, ekonomideki sıkıntılı sürecin daha da büyüyerek devam ettiğini söyledi.

Türkiye'nin bugün yaşadığı ancak çok da gündeme getirilemeyen bir sorununun da cezaevlerinin durumu olduğunu ifade eden Aksakal, şöyle devam etti:

"Bu konuda TDP Genel Başkanı sayın Mustafa Sarıgül, tüm siyasi partilere bir çağrı yapmıştı. Bu çağrıyı önemsediğimi belirtmek isterim. Zira, gerek ekonomik zorlukların yarattığı şartlar yüzünden, gerekse üçüncü şahısların yarattığı suç ortamı nedeniyle dört duvar arasına düşmüş insanlarımızın, terör örgütü mensubu ya da destekçisi olanlar, taciz, tecavüz, cinayet suçlarından hükümlü olanlar, devleti ve milleti organize şekilde dolandıran ve soyanlar dışında, gerçek anlamda kader mahkumu olanların topluma yeniden kazandırılması ihtiyacı karşımızda duruyor.

Devlet, bugünkü koşullarda, ekonomik mükellefiyetlerini zamanında yerine getirememiş ve hukuki takibe maruz kalmış yurttaşlara ekonomik bir af getiriyorsa kader mahkumlarına da vicdani bir yaklaşımı göstermelidir."

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BTP Genel Başkanı Baş, TDP Genel Başkanı Sarıgül'ü ziyaret etti BTP Genel Başkanı Baş, TDP Genel Başkanı Sarıgül'ü ziyaret etti
Kaynak: AA

Mustafa Sarıgül, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel DSP Genel Başkanı Aksakal'dan TDP Genel Başkanı Sarıgül'ün af çağrısına destek Açıklaması - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: DSP Genel Başkanı Aksakal'dan TDP Genel Başkanı Sarıgül'ün af çağrısına destek Açıklaması - Son Dakika
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