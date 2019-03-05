DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, Tekirdağ'da

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, "Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı'ndan randevu istemek ne zaman ayıp oldu arkadaşlar?

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, "Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı'ndan randevu istemek ne zaman ayıp oldu arkadaşlar? Ne zaman suç oldu? Türkiye'de siyaset yapan insanlar, devleti yönetenden randevu isteyemez mi? Bunu bir algı yaratmak için söylüyorlar." dedi.



Partisinin Ergene ilçesinde Sağlık Mahallesi'ndeki seçim bürosu açılışında konuşan Aksakal, seçim kapsamında Trakya turu başlattıklarını ve bütün Trakya'yı dolaşacaklarını söyledi.



Aksakal, Trakya turu kapsamında Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ merkezde ziyarette bulunacaklarını ifade etti.



Türkiye'nin zor durumda olduğunu, ülkenin bu zorluğu ancak DSP politikalarıyla aşabileceğini savunan Aksakal, artık toplumun bütün kesimlerince bu durumun kabul edildiğini gördüklerini söyledi.



CHP tarafından kendilerine "Karaoğlan'ın partisine AK Parti'ye seçim kazandırmak yakışır mıymış?" şeklinde iftiralar atıldığını iddia eden Aksakal, CHP'yi Cumhuriyet'in değerlerini tüketmekle suçladı.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan randevu istemesinin eleştiri konusu haline getirilmesine anlam veremediğini vurgulayan Aksakal, "Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı'ndan randevu istemek ne zaman ayıp oldu arkadaşlar? Ne zaman suç oldu? Türkiye'de siyaset yapan insanlar, devleti yönetenden randevu isteyemez mi? Bunu bir algı yaratmak için söylüyorlar." dedi.



-"Ecevit bu milletin gönlünde"



Kendisini eleştiren CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in sözlerine de değinen Aksakal, şöyle devam etti:



"Manisalı bir milletvekilleri var bunların, kendi memleketinde aday çıkaramamış adam, Manisa'da oy vereceği bir CHP'li belediye başkanı yok büyükşehirde, Ahmet'in Mehmet'in adayına oy verecek, sağa sola saldırıyor. Atatürk'ün kemiklerini sızlatıyormuşum. Pes yani. Hakikaten 'pes' diyorum. 'Biz 1930'ların CHP'si değiliz' diyen adamlar, 'Mustafa Kemalin askeri değiliz' diyen adamlar, 'Dersim arşivlerini açacağız' diye vaatlerde bulunan adamlar, Atatürk'ün kemiklerini sızlatmıyor da ben sızlatıyorum öyle mi? Hadi oradan.



Bu millete yutturamazsınız. Artık bu millet uyandı, gözünü açtı. 'Demokratik Sol Parti bu seçimlerde nereden çıktı?' diyorlar, nereden çıkacak kardeşim, Ecevit bu milletin aklındaydı, Ecevit bu milletin gönlündeydi, Ecevit bu milletin kalbinde yaşıyor."



Aksakal, konuşmasının ardından partisinin seçim bürosunun açılış kurdelesini kesti.



Açılışa Aksakal'ın yanı sıra DSP Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Yaman, DSP Ergene Belediye Başkan Adayı Bora Küçükçetin ve partililer katıldı.

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