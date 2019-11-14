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DSP Genel Merkezi'nden Ecevit'in kabrini ziyaret
6 saat önce
DSP'nin 34. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Genel Başkan Önder Aksakal öncülüğündeki heyet, partilerinin kurucusu Bülent Ecevit'in kabrini ziyaret etti.
Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 02:17 Kaynak: AA
DSP'nin 34. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Genel Başkan Önder Aksakal öncülüğündeki heyet, partilerinin kurucusu Bülent Ecevit'in kabrini ziyaret etti.
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