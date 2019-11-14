Son Dakika Haberleri: DSP Genel Merkezi'nden Ecevit'in kabrini ziyaret
Son Dakika Güncel DSP Genel Merkezi'nden Ecevit'in kabrini ziyaret - Son Dakika

DSP Genel Merkezi'nden Ecevit'in kabrini ziyaret

6 saat önce

DSP'nin 34. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Genel Başkan Önder Aksakal öncülüğündeki heyet, partilerinin kurucusu Bülent Ecevit'in kabrini ziyaret etti.

DSP'nin 34. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Genel Başkan Önder Aksakal öncülüğündeki heyet, partilerinin kurucusu Bülent Ecevit'in kabrini ziyaret etti.

DSP Genel Merkezi'nden Ecevit'in kabrini ziyaret

Bülent Ecevit, Aksakal, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 02:17 Kaynak: AA
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