DSP Gümüşhacıköy İlçe Başkanı Kaplan, Görevinden İstifa Etti

DSP Gümüşhacıköy İlçe Başkanı Dursun Kaplan, görevinden istifa ettiğini açıkladı.

DSP Gümüşhacıköy İlçe Başkanı Dursun Kaplan, görevinden istifa ettiğini açıkladı.



Kaplan, yaptığı açıklamada DSP'de 25 yıldır üye, 13 yıldır da Gümüşhacıköy İlçe Başkanlığı görevini yaptığını belirtti.



Parti Genel Merkezinin 31 Mart Yerel Seçimleri'nde partiden aday çıkarma konusunda talebi bulunduğunu aktaran Kaplan, "Bunun üzerine ilçenin siyasi yapısındaki hassasiyeti göz önünde bulundurarak ilçeden aday göstermeyeceğimizi söylemiş olmama rağmen şahsım, genel merkezce Gümüşhacıköy Belediye Başkan adayı olarak gösterildim. Belediye başkanı adayı olmayacağımı Demokratik Sol Parti Genel Merkezine bildirdim. Parti üyeliğim kalmak üzere DSP Gümüşhacıköy İlçe Başkanlığı görevimden 1 Şubat tarihi itibarıyla istifa ettim." ifadesini kullandı.

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