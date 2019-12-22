DSP heyeti Anıtkabir'i ziyaret etti - Son Dakika
Son Dakika Güncel DSP heyeti Anıtkabir'i ziyaret etti - Son Dakika

DSP heyeti Anıtkabir'i ziyaret etti

6 saat önce

Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanı Önder Aksakal, yeni seçilen Parti Meclisi ve Disiplin Kurulu üyeleriyle Anıtkabir'i ziyaret etti.

Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanı Önder Aksakal, yeni seçilen Parti Meclisi ve Disiplin Kurulu üyeleriyle Anıtkabir'i ziyaret etti.

Aksakal ve beraberindeki heyet, Aslanlı Yol'dan yürüyerek Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine geldi. Aksakal'ın mozoleye çelenk bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu.

Daha sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçen Aksakal, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı.

DSP Genel Başkanı Aksakal, deftere şunları yazdı:

" Türkiye'nin geleceğine güneş gibi doğarak bizlere demokrasi yolunu açan büyük Atatürk, 11'inci Olağan Kurultayımızda seçilen Parti Meclisimiz ve Merkez Disiplin Kurulumuzla huzurundayız. Yorgun, yılgın ve geleceğe dair umutları neredeyse tükenmeye yüz tutmuş halkın, tamamen demokratik yaşamın dışına atıldığı bir dönemde senin kurduğun Cumhuriyet'in faziletini, devlet ve toplum yönetiminde hakim kılmaya kararlıyız.

Ülkenin, vatanı ve milletiyle bölünmez bir bütün olduğuna inancımızla çokça üreten halkın, hakça bölüşeceği bir Türkiye'de geleceğe umutla bakan insanların mutlu ve huzurlu bir yaşam sürmesini sağlamak en önde gelen hedefimizdir. Milliyetçi, vatansever, sol bir parti olan DSP, kurucumuz Bülent Ecevit'in öğretileriyle senin yolunda yılmadan, yorulmadan yürümeye devam edecektir. Bize gösterdiği 'çağdaş medeniyetler' seviyesine ulaşma idealimiz, 'tam bağımsız Türkiye' yaratma kararlılığımız, her geçen gün daha da güçlenerek artmaktadır. Tüm demokratik solcuların, sana engin saygısını ve sevgisini sunuyorum. Ruhun şad olsun."

Bülent Ecevit'in kabri ziyaret edildi

Eski başbakanlardan Bülent Ecevit'in Devlet Mezarlığı'ndaki kabrini de ziyaret eden Aksakal ve beraberindeki heyet, çelenk bırakıp saygı duruşunda bulundu.

Önder Aksakal, yaptığı açıklamada, ekonominin dibe vurduğunu ve işsizliğin tavan yaptığını savunarak, "Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün tam bağımsızlık idealiyle bize gösterdiği çağdaş medeniyetler yolunda çalışmalarımızı ve mücadelemizi ilk günkü inancımızla sürdürmeye devam ediyoruz. Senin öğretilerinle, demokratik sol kültürün ve kuramın bizlere gösterdiği ışıkla bu mücadelemiz yılmadan devam edecektir." diye konuştu.

Konuşmasının ardından Aksakal, Parti Meclisi ve Disiplin Kurulu üyeleri ile partililer, Ecevit'in kabrine karanfil bıraktı.

DSP heyeti Anıtkabir'i ziyaret etti

CHP Parti Meclisi, Anıtkabir, Aksakal, Dsp, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.12.2019 01:35 Kaynak: AA
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