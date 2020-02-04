DSP İlçe Başkanı Atmaca'dan 'ekmek' açıklaması - Son Dakika
Son Dakika Politika DSP İlçe Başkanı Atmaca'dan 'ekmek' açıklaması - Son Dakika

DSP İlçe Başkanı Atmaca'dan 'ekmek' açıklaması

6 saat önce

Demokratik Sol Parti (DSP) Ayvalık İlçe Başkanı Hasan Atmaca, ilçede 190 gram ekmeğin 1.50 TL'ye satışmasını eleştirdi.

DSP İlçe Başkanı Atmaca'dan 'ekmek' açıklaması, System.String[]

Demokratik Sol Parti (DSP) Ayvalık İlçe Başkanı Hasan Atmaca, ilçede 190 gram ekmeğin 1.50 TL'ye satışmasını eleştirdi.


Yazılı açıklama yapan DSP Ayvalık İlçe Başkanı Atmaca, "Şuan ekmek 190 gram olarak ve 1.50 TL'ye satılmaktadır. Oysa çevre ilçelere bakıldığında gramajı daha yüksek olan ekmeklerinde aynı fiyata satıldığı net olarak gözlenmektedir" dedi. " Balıkesir'de, Edremit'te ve Burhaniye'de ekmek 1 TL olarak satılmaktadır" diye devam eden Atmaca, "Ayvalık'taki ekmek fiyatlarının hem gramaj olarak düşük, hem de fiyat olarak pahalı satışa sunulması konusuna Belediye Başkanımız müdahale etmeli ve bir çözüm bulunması yönünde hareket etmesi gerektiğine inanıyoruz. Bu konuda Belediye Başkanımız Sayın Mesut Ergin'den çözüm bekliyoruz" ifadelerini kullandı. - BALIKESİR

Ayvalık, Dsp, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 08:53 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Hurdaya ayrılan araçla trafiğe çıkmanın bedeli ağır oldu
Rusya'da bir baba kızını internet sitesinde 470 TL'ye satılığa çıkardı Türkiye'nin en pahalı kayak merkezi olan Kartalkaya'da bir gece konaklama 50 bin TL 'Eti şifalı' diye oklu kirpi avlayan 3 kişiye 40 bin lira ceza

Son Dakika Haberleri
15:07 Son dakika haberler: Oyuncu Adnan Koç'a 16 yıl 8 ay hapis cezası
15:07 Eski sevgiliden dost olur mu?
15:07 İstanbul Müzik Festivali'nde Beethoven'in aydınlık dünyası
15:07 'Müziğin Yıldızları' ödülleri sahiplerini buldu
15:07 MDOB 'Şekeronya' müzikalini Gaziantep'te sahneleyecek

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.02.2020 15:27:33. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: DSP İlçe Başkanı Atmaca'dan 'ekmek' açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]