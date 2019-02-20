Dsp, İzmir'deki 7 İlçede Aday Çıkarmadı

DEMOKRATİK Sol Parti (DSP) İzmir'de Büyükşehir Belediye Başkanlığı için Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Karakülçe'yi aday gösterdi.

DEMOKRATİK Sol Parti (DSP) İzmir'de Büyükşehir Belediye Başkanlığı için Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Karakülçe'yi aday gösterdi. Parti, İzmir'in 7 ilçesinde ise aday çıkarmadı. 31 Mart yerel seçimleri için CHP'den aday gösterilmeyen Tire İlçe Başkanı Tayfur Çiçek de istifa ederek, DSP'ye katıldı ve ilçeden belediye başkan adayı gösterildi.



DSP Genel Merkezi, 31 Mart yerel seçimleri için İzmir adaylarını belirledi. Büyükşehir Belediye Başkan adayı, uzun süredir partinin genel başkan yardımcılığı görevini yürüten Selçuk Karakülçe oldu. DSP; Gaziemir, Bayındır, Bergama, Beydağ, Foça, Menemen ve Karabağlar'da aday çıkarmadı. Büyükşehir Belediye Başkan adayı Selçuk Karakülçe, DSP'nin adaylarının İzmir'e ve Türkiye'ye hayırlı olmasını diledi. Türkiye'de siyasetin kalitesinin yükselmesinin artık şart olduğunu belirten Karakülçe, siyasette kalite ile birlikte üretimin de kalitesinin yükselmesinin önemli olduğunu vurguladı. Ülkedeki demokrasi standartlarının yükseltmesinin gerekliliğini belirten Karakülçe, "Birilerinin artık meydanın boş olmadığını görmesi, bilmesi gerekiyor" dedi.



DSP'NİN İZMİR ADAYLARI:



Büyükşehir Belediyesi: Selçuk Karakülçe



Bornova: Sedat Anavatan



Buca: İsmail Hakkı Bekiroğlu



Çiğli: Abdurrahman Tekin



Güzelbahçe: Kemal Cem Pülten



Karşıyaka: Okan Adatepe



Balçova: Deniz Danacıoğlu



Konak: Ali Sami Er



Narlıdere: Erdoğan Ezgi



Aliağa: Osman Kocabıyık



Çeşme: Ufuk Çankaya



Dikili: İsmail Can Polat



Karaburun: Dinçer Özlüoğlu



Kemalpaşa: Savaş Memiş



Kınık: Ali Göktaş



Kiraz: Salim Özkarakaş



Menderes: Nedim Yaşar Gürsoy



Ödemiş: Özgür Köksal



Seferihisar: Suna Çabuk



Selçuk: Hüseyin Kireç



Tire: Tayfur Çiçek



Torbalı: Behaettin Karaca



Urla: Oya Kahraman



Bayraklı: Ali Atıf Şen



- İzmir

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