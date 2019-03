DSP Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Birkan Duran Esnafı Ziyaret Etti

DSP Küçükçekmece Belediye Başkan adayı Birkan Duran , Küçükçekmece esnafını ziyaret etti. Esnafın sorunlarını dinleyip onlarla sohbet eden Duran, "Biz bir tek kavga etmeyeceğiz. Her siyasi görüşten arkadaşla beraber çalışacağız" ifadelerini kullandı. Demokratik Sol Parti (DSP) Küçükçekmece Belediye Başkan adayı Birkan Duran, pazar günü gerçekleştirilecek olan 31 Mart Yerel Seçimlere yönelik çalışmalarına devam ediyor. Seçim çalışmaları kapsamında esnafı ziyaret eden Duran, Küçükçekmecelilerin kendisini sevgi ile karşıladıklarını vurgulayarak, "Çekmeceliler bana çok güzel sahip çıktı. Ben de onlara Küçükçekmece'nin sakini olmayı değil sahibi olmayı vadediyorum. Beraber çalışacağız. Meclisler kuracağız. Bunlar iki esnaf, iki genç, iki bayan, iki işçi, iki emekli ve iki engelliden oluşacak" dedi."Sokaktaki can dostlarımız için planlarım var"Sokak hayvanları için planları olduğunu söyleyen Duran, "Onları ötekileştirmeyeceğiz. Allah'ın buyurduğu gibi onlara iyi davranacağız. Onları barınaklarına kavuşturacağız. Sahiplendireceğiz. Hayvanların tedavi masraflarının vatandaşın bütçesine fazla gelen kısmını biz karşılayacağız" diye konuştu."Biz bir tek kavga etmeyeceğiz. Her siyasi görüşten arkadaşla beraber çalışacağız"Her siyasi görüşten kişiyle birlikte çalışacaklarını söyleyen Duran, "Biz bir tek kavga etmeyeceğiz. Adalet ve Kalkınma Partili üyem olacak. Cumhuriyet Halk Partili belediye başkan yardımcım olacak. Hatta hazırda meclise girememiş ilçe başkanları ile fikir alışverişinde bulunacağım. Çekmece'de kavgayı artık istemiyorum" dedi."Kanarya'da kürek sporları devam edecek"18 yıl futbol hakemliği yaptığını ifade eden Duran, "Kanarya'da kürek sporları devam edecek, o gölde öğrendim ben yüzmeyi. Bizans tarihi ortaya çıkarılacak, Osmanlı tarihi ortaya çıkarılacak, Cumhuriyetimizin güzel orijinaline uygun şekilde düzenleyerek Küçükçekmeceliye ve İstanbullulara sunacağız. Mezbahamızı geri getireceğiz. Az önce kasap esnafımıza da ben bunları söyledim. Deremizi ait olduğu yere getireceğiz Küçükçekmece'nin cazibe merkezi olmasını sağlayacağız. Küçükçekmece sakinleri artık ucuz et yemiş olacak" şeklinde konuştu."Küçükçekmece kültürel faaliyetler artacak"Duran Küçükçekmece'de kültürel faaliyetlerin de artacağını vurgulayarak, "Kültür merkezlerimizde Küçükçekmece'nin ressamı, heykeltıraşı, fotoğrafçısı o sergileri verebilecek. Müzisyenleri konser verebilecek tiyatrocuları gösteri yapabilecek" diye konuştu. - İSTANBUL