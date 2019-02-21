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DSP'li Adaydan CHP'li Adaya İtiraz

1 saat önce

Malatya'nın Kuluncak ilçesinde Demokratik Sol Parti Belediye Başkan Adayı Ethem Körükmez, CHP'nin Kuluncak Başkan adayı Mustafa Yıldız'ın uyuşturucu kaçakçılığından hükümlü olduğunu iddia ederek adaylığın düşürülmesi için İlçe Seçim Kuruluna delillerle birlikte başvurdu.

DSP'li Adaydan CHP'li Adaya İtiraz, System.String[]
Malatya'nın Kuluncak ilçesinde Demokratik Sol Parti Belediye Başkan Adayı Ethem Körükmez, CHP'nin Kuluncak Başkan adayı Mustafa Yıldız'ın uyuşturucu kaçakçılığından hükümlü olduğunu iddia ederek adaylığın düşürülmesi için İlçe Seçim Kuruluna delillerle birlikte başvurdu.

DSP Kuluncak Belediye Başkan Adayı Ethem Körükmez, İlçe Seçim Kuruluna dilekçe yazarak CHP'nin adayı Mustafa Yıldız'ın adaylığının sicilinin bozuk olması nedeniyle düşürülmesini talep etti. Körükmez, dilekçesinde CHP'nin adayı Yıldız'ın sabıkalı ve uyuşturucu kaçakçısı olduğunu iddia ederek bu suçlardan dolayı Yıldız'ın Almanya'da hüküm giydiğinin belgelerle sabit olduğunu belirtti.

CHP'li adayın Almanya'da 1983 yılında uyuşturucu ticareti yapmak suçundan ceza aldığını ve 4 yıl hapis cezası yattıktan sonra sınır dışı edildiğini ileri süren DSP'li Körükmez, Alman mahkemelerinden alınan ve Türkçe olarak tercüme edilen belgeleri de delil olarak ilçe seçim kuruluna teslim etti.

Körükmez, ilçe seçim kuruluna verdiği dilekçesinde CHP'li adayın Adalet Bakanlığı Adli Sicil Genel Müdürlüğünde arşiv kaydının da bulunduğunu belirterek, "Ayrıca bu şahıs, bu sabıkadan kurtulmak için anne isminden bir harfi, Mehmet Mustafa Yıldız olan adındaki Mehmet'i ve doğum tarihini değiştirmiştir. Bunları yaparken de ne kadar hukuki kanalları kullandığı da meçhuldür. Almanya yetkilileri tarafından uyuşturucu ticareti yaparken iki defa yakalanan, yüz kızartıcı bu suça bulaştığı tespit edilen ve bu suç nedeniyle cezaya çarptırılan Mustafa Yıldız uzun süre hapis cezası yatmıştır. Uyuşturucu gençlerin hayatını karartan ve terör örgütlerinin finans kaynaklarından biri olan suçtur. Her ne kadar memnu haklarını geri alsa da belediye başkanı seçildiği zaman bu suçu işlemeyeceği garantisi bulunmamaktadır. Kamu görevi yapan bir kurumun başkanlığını bir uyuşturucu tacirine verilmesi toplum vicdanı ve kamu etik kurallarına uymamaktadır" ifadelerine yer verdi.

Körükmez, dilekçesinin sonunda ise YSK kararları ile seçme ve seçilme mevzuatına göre CHP'li adayın partiden adaylığının sicil kaydına göre düşürülmesi ve adaylık başvurusunun iptal edilmesini talep etti. - MALATYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 12:25 Kaynak: İHA

Mustafa Yıldız, Dsp, Cumhuriyet Halk Partisi, Politika
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