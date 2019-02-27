Son Dakika Haberleri: DSP'li Kılıç'a Arguvan'da İlgi Büyük

DSP'li Kılıç'a Arguvan'da İlgi Büyük

41 dakika önce

DSP Arguvan Belediye Başkan Adayı Ergün Kılıç, seçim öncesi köy köy, mahalle mahalle gezerek vatandaşların desteğini istiyor.

DSP'li Kılıç'a Arguvan'da İlgi Büyük, System.String[]
DSP Arguvan Belediye Başkan Adayı Ergün Kılıç, seçim öncesi köy köy, mahalle mahalle gezerek vatandaşların desteğini istiyor. Gittiği her yerde halkın sıcak ilgisi ile karşılaşan Kılıç, "Biz Arguvan'a sorun olmaya değil, sorun çözmeye talibiz" dedi.

31 Mart yerel seçimler öncesinde Arguvan'da, Demokratik Sol Parti (DSP) Belediye Başkan Adayı olan Ergün Kılıç, son olarak Karahöyük ve Kuyudere mahallelerini ziyaret etti. Burada vatandaşla sohbet eden Kılıç, 'Hemşehrilerimize şükranlarımı sunuyorum.ikram ettikleri lokmaların kabul olmasını diliyorum' dedi.

"Biz Arguvan'a sorun olmaya değil sorun çözmeye talibiz" diyen Kılıç, "Bizi bağrına basan Arguvanlı hemşehrilerimize gönülden teşekkür ediyorum. Bu seçim Arguvan için dönüm noktasıdır. Bu seçim Arguvan'ımız için çok önem taşımaktadır. Bizler güçlü bir ekiple yola çıktık ve Arguvan İlçemizi hep birlikte yöneteceğiz" ifadelerine yer verdi.

Seçim çalışmaları kapsamında ev ev, kapı kapı gezerek her seçmenle bire bir görüştüklerini ifade eden Kılıç, "Bizler bu gün nasıl halkımızın kapısına gidiyorsak yarında gideceğiz ve halkımızı unutmayacağız. Göreve geldiğimizde Arguvan'ı en iyi şekilde yöneterek ayrım gözetmeksizin hizmet edeceğiz. Bizler bu önemli yola çıkarken ben demedik biz dedik ve bu yola çıktık. Halkımızın yanında olacağız, onları asla yalnız bırakmayacağız. Arguvanlıların bizlere verdikleri bu büyük desteklerinden dolayı şahsım ve ekibim adına sonsuz şükranlarımı sunuyorum" diye konuştu. - MALATYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 07:59 Kaynak: İHA

Ergün Kılıç, belediye başkan adayı, Dsp, Arguvan, Yenikadinda Gösterme, Politika
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Sosyal Medyadaki İstanbul Anketinde Ekrem İmamoğlu, Binali Yıldırım'a Fark Attı Muğlalı Balıkçılar Vampir Pire Olarak Bilinen İsopodlardan Dertli

Babacan ve Davutoğlu, Yeni Parti İçin İlk Tohumu Kaz Dağları'nda Attı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.2.2019 20:40:33. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: DSP'li Kılıç'a Arguvan'da İlgi Büyük
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]